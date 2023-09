Durante su gira por el estado Aragua, el precandidato presidencial independiente Andrés Caleca visitó el diario elsiglo donde anunció la creación de las “Casas de Caleca” en la entidad, con la finalidad de promocionar su candidatura e incentivar a la población a que participe en la primaria presidencial que se estará realizando este 22 de octubre.

La gira inició en La Victoria para luego continuar en los municipios Girardot y Sucre donde se estarán inaugurando casas como las ya mencionadas, las cuales se convertirán en un lugar de encuentro para hacer proselitismo político y donde las personas podrán orientarse en cuanto a qué centro de votación es el que le corresponde para este proceso donde se elegirá un candidato unitario que enfrente a Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024.

“Venezuela tiene que cambiar y la gente tiene que motivarse en ese cambio, por eso, las Casas de Caleca van a estar cerca de los centros de votación nucleados por la Comisión Nacional de Primarias, ya que no contaremos con los centros habituales porque el Consejo Nacional Electoral no apoyará a las primarias”, explicó Caleca.

Andrés Caleca asegura que este proceso busca cambiar el pais

Asimismo, el candidato a la primaria aseguró que este proceso no tiene como finalidad solamente cambiar un presidente, sino “cambiar un país”, a través de una coalición nacional afianzada en la unidad y el voto.

“Los venezolanos tienen una oportunidad extraordinaria porque este grupo de partidos y ciudadanos independientes como yo decidimos tener un candidato unitario que no lo vamos a decidir encerrados en un cuarto y a escondidas, sino que lo va a decidir el pueblo, porque el país no puede seguir seis años mas en manos de esta gente que ha destruido a la nación”, expresó Caleca.

Inhabilitaciones

Ante la situación de las inhabilitaciones, el precandidato presidencial afirmó que cualquier partido puede apoyar su candidatura ya que no se encuentra inhabilitado, más sin embargo, señaló que si alguno de los aspirantes que esté sancionado de esta manera “ilegal” y “anticonstitucional”, su postura será la de apoyar a la persona elija el pueblo.

“La primera lucha es que se pueda inscribir en el CNE, pero si no se logra que el gobierno levante la inhabilitación habrá que buscar una alternativa, pero lo que indiscutiblemente no podemos abandonar es la unidad”, precisó.

El expresidente del Consejo Nacional Electoral Andrés Caleca aseguró que no confía en este organismo, porque “no se trata solo que tres de sus cinco miembros simpaticen con el partido de gobierno lo que viola la Constitución, sino que dentro de su estructura organizativa, también hay militantes del PSUV”.

“Pero si confío en los ciudadanos, que es donde está la posibilidad de que la elección se reconozca al no abandonar el centro electoral porque las máquinas no hacen fraude, sino los seres humanos, así que no hay que deja una sola mesa sin testigo”, añadió el candidato.

Lee también: Llevar la comida a las escuelas es el primer objetivo social de Andrés Caleca

Además de esto, Caleca explicó que se necesitan 80.000 testigos para supervisar las 40.000 mesas electorales y a todos los vecinos posibles que esté atentos y vigilantes durante todo el proceso. “Yo confío en la voluntad unida del pueblo venezolano, somos nosotros los que tenemos que defender nuestro voto y esa hazaña no logra sin unidad”, finalizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

RB