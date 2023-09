Este año Marc Anthony recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y recientmente le dio la bienvenida a su séptimo heredero al lado de su esposa Nadia Ferreira

El cantante de Puerto Rico Marc Anthony recibió su estrella de la Fama en California Foto cortesía

Ubicada en el 6284 Hollywood Boulevard, muy cerca del Hotel W y la esquina de Hollywood & Vine, a unos metros de las estrellas de Tommy Mottola, 50 Cent, Amy Adams, Shania Twain, Ellen K, Shakira y Anjelica Huston, el cantante de salsa nacido en la ciudad de Nueva York y orgullo de la comunidad latina, develó su estrella en el famoso Paseo de la Fama.

En la categoría de grabación, Marc Anthony recibió su estrella rodeado de la algarabía de cientos de fans y contó con la compañía de varios invitados especiales, quienes llegaron para compartir este momento tan especial y significativo para el intérprete de éxitos como “Valió la pena”, “Qué precio tiene el cielo” y “Vivir mi vida”, entre otros.

Cercano al cumpleaños

Marc recibió este reconocimiento a su carrera artística a sólo unos días de la celebración de su cumpleaños número 55 y lo hizo con una gran emoción y totalmente agradecido en compañía de sus hijos Christian y Ryan, (que Marc procreó con su ex esposa, la Miss Universo 1993 Dayanara Torres), quienes estaban sentados al lado de su esposa Nadia Ferrerira y el ex futbolista David Beckham, quien llegó de sorpresa a la ceremonia para compartir con su socio y amigo, además de ofrecer unas palabras en la que manifestó su admiración e inspiración por la energía con la que hace su trabajo y que no podía pensar en otra persona que se merezca más este galardón. “Marc te amamos, nunca cambies… Disfruta este momento”, le dijo ante el aplauso de los presentes y luego lo abrazó fuertemente en el escenario.

Marc Anthony: Apenas estoy comenzando

Marc, quien el próximo 16 de septiembre celebrará un año más de vida con el nuevo brillo que su merecida estrella dijo en el estrado que a estas alturas de su carrera sentía “que apenas estaba comenzando”, mientras el público lo ovacionó al escuchar esta confesión.

Por su parte, Ana Martínez, productora de la ceremonia del Paseo de la Fama también dijo sentirse, junto a la Cámara de Comercio de Hollywood, muy orgullosos de honrar a Marc Anthony por ser uno de los artistas más influyentes del mundo”.

Este artista con más 50 éxitos número 1 en las listas de Billboard y más de 7,1 mil millones de visitas en YouTube, le debe el éxito a ese público que siempre ha estado a su lado apoyándolo y llenando los grandes escenarios a los que ha visitado en su carrera.

Una de esas fanáticas fieles es la mexicana Rosa Franco, residente de San Diego, quien viajó especialmente a Hollywood para esta ocasión y después de haber asistido a 9 conciertos de Marc Anthony en su vida, en escenarios de Baja California, Los Angeles y Las Vegas.

Entre amigos, socios y éxitos



La ceremonia de develación también contó con la presencia del empresario de la productora de conciertos CMN Henry Cárdenas, el actor de Hollywood Anthony Ramos y el productor musical Julio Reyes Copello, quienes acompañaron a Marc Anthony, al igual que como lo hizo su amiga y publicista de toda la vida, la comunicadora puertorriqueña Blanca Lasalle.

Durante la ceremonia, nos dimos cuenta que parecía que fue ayer cuando lo vimos recibir en el 2016 el premio a la Persona del Año de manos de su amigo, colega y compatriota Ricky Martin. Esa noche Marc vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera y ahora con su inmortalización con una estrella en el Paseo de la Fama volvimos a ver la misma mirada que nos regaló a los presentes aquella noche de música y homenaje en Las Vegas donde ceno con sus amigos, colegas e invitados especiales.

El famoso cantante que ha logrado mantener vivo el género de la salsa a pesar del dominio mundial del género urbano y el momento importante que vive el regional mexicano, ha recibido innumerables certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA).

También es acreedor de un “6 veces Diamond RIAA Certification”, que lo coloca como el primer artista en el género de la salsa en obtenerlo. Este premio se le concede a todo artista que logre que sus seguidores o fans descarguen más de 10 millones de canciones, algo que nos da una idea del por qué sus giras de conciertos se llenan en su totalidad en tierras ajenas y donde la salsa no es precisamente el género que más se escucha.

Inicios de la carrera de Marc

Marc Anthony comenzó su carrera como vocalista de sesión para actos de música freestyle y house underground en Nueva York y su gran éxito en la escena de la música latina llegó cuando grabó por primera vez la versión salsa del éxito del fallecido Juan Gabriel “Hasta Que Te Conocī”.

Sus giras “Vivir Mi Vida”, “Cambio de Piel”, “Full Circle”, “Legacy” y “The OPUS Tour”, se incluyeron en las listas de giras de conciertos con mayor recaudación en el mundo.

En marzo del año pasado, Marc Anthony lanzó su álbum “Pa’lla Voy” y con el “Pa’lla Voy Tour” se presentó con entradas agotadas en todo Estados Unidos, Europa y América Latina.

Hoy por hoy, Marc se le conoce como uno de los artistas más influyentes de la actualidad y un verdadero embajador de la música y la cultura latina en el mundo.

elsiglo con información de Globovisión

CJL