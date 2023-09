La dirección Política de la Democracia Cristiana (Copei) en el municipio Santiago Mariño hizo un llamado a la juventud a inscribirse en el Registro Electoral (RE) de cara a los venideros comicios de 2024, destacando la importancia de la participación activa en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

En este sentido, Ángel Villegas, presidente de dicha tolda política en esa jurisdicción junto a Alejandro Díaz, secretario general de La Venezuela Posible, instó a los jóvenes a tener sentido de pertenencia y no dejar que otros decidan por ellos en los procesos electorales.

“Desde la Democracia Cristiana en Aragua y especialmente en el municipio Mariño, hacemos un llamado a esa juventud que aún no se ha inscrito en el RE. Debemos tener sentido de pertenencia, soy de los que cree que los jóvenes no sólo son el futuro, sino que también son el presente, por eso no podemos abandonar los espacios ni dejar que otros opinen y decidan por nosotros”, dijo.

Copei asegura que es hora de cambiar el pais

Asimismo, el también concejal destacó que es hora de cambiar el sistema político del país, por lo que en el 2024 se tendrá una oportunidad de llevar a Venezuela a puerto seguro, con la participación total de la juventud.

“Del mismo modo hacemos un llamado a las autoridades del CNE, que como lo consagra la Constitución, es un deber y derecho que cada venezolano esté inscrito y como organización se debe atender los requerimientos”, enfatizó.

No obstante, resaltó que la actual administración tiene miedo de que los venezolanos cansados de sus políticas económicas despierten de todo, y se den cuentan que el cambio en el país es inminente.

“Joven aragüeño, joven mariñense, tu voz y tu participación para que el país salga de toda esta pesadilla, el futuro de la Agenda Venezuela Cambia por Venezuela es posible, está cerca. Los invitamos a que se acerquen al CNE y cumplan con su deber como ciudadanos y como venezolanos”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

RB