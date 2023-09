Los Grammy podrían considerar premiar una canción generada por IA

La canción creada por inteligencia artificial (IA) generativa y compuesta por el creador musical anónimo Ghostwriter, «Heart on My Sleeve«, se presentó en las categorías de Mejor Canción Rap y Canción del Año de los Premios Grammy, y podrá optar para galardón, ya que «se escribió por un humano».

Primera canción creada por IA podría ganar un Grammy / FOTO CORTESÍA

El pasado mes de junio, los Premios Grammy actualizaron las directrices que guían la elección de los nominados para incluir una serie de matices con respecto al uso de IA generativa en la música. En este sentido, las normas concretaron que se descarta la posibilidad de que una IA pueda nominarse o resultar ganadora de un Grammy, limitando esta situación solo a los creadores humanos.

Sin embargo, también se detalló que sí se pueden admitir materiales generados por una IA siempre que la autoría humana sea «significativa y más que mínima». Además, este componente de autoría humana ha de ser «relevante para la categoría en la que se inscribe dicho trabajo».

En este marco, Ghostwriter, el compositor anónimo de la canción «Heart on My Sleeve», que utilizó la IA generativa para, entre otras cosas, simular las voces de los artistas Drake y The Weeknd, presentó dicho tema para la próxima edición de los premios Grammy, con la intención de participar en las categorías Mejor canción de rap y Canción del año.

También te puede interesar: Daddy Yankee se estrena como productor de una serie sobre el reguetón

Al respecto, The Recording Academy -la organización que concede los Premios Grammy- señaló que puede aceptar esta canción como una opción elegible para los galardones, ya que se trata de un tema escrito por un humano.

El Siglo con información de El Nacional

AR