Vecinos de los distintos sectores del municipio Mario Briceño Iragorry rechazan la propuesta del alcalde Brullerby Suárez de crear un vertedero de basura al pie de la montaña, en un territorio que pertenece al Parque Nacional Henri Pittier, lugar donde muchas personas van a hacer senderismo y todo esto “bajo la facha de un proyecto de reciclaje”.



Desde el pasado domingo, los habitantes de El Paseo han visto pasar máquinas retroexcavadoras y obreros de la Alcaldía hacia un galpón abandonado de la zona para iniciar el proyecto, para el cual aseguran que ya colocaron unas tuberías para el lixiviado de la basura, que podría contaminar un manantial que se encuentra a escasos metros.



Los vecinos afirman que esta iniciativa por parte del burgomaestre se debe a que la municipalidad tiene una deuda muy grande en el vertedero de San Vicente y por lo tanto se han visto obligados a botar la basura en Las Tejerías.



Este martes, el alcalde Brullerby Suárez tuvo una asamblea con los ciudadanos, los cuales expresaron a todo pulmón su descontento y según el relato de los presentes en ese lugar, el burgomaestre aseguró que el proyecto de que va, va.

CAMBIAR ÁGUILAS POR ZAMUROS



Carlos Caballero, habitante del municipio, afirmó que para hacer un verdadero plan de reciclaje se necesita de una inversión y “el alcalde ni siquiera puede pagar la deuda que hay en el vertedero de San Vicente y por eso plantea este ecocidio que nos lleva a cambiar águilas por zamuros, afectando a varias comunidades como El Paseo y Alma Mater”.

“

Ya hemos visto como en el parque Los Apamates los camiones de la Alcaldía están botando basura y por eso hacemos un llamado a la gobernadora Karina Carpio y al Ministerio de Ecosocialismo, para que por favor se aboquen a este tema, porque además es algo que la comunidad no va a permitir”, acotó Caballero.



Este habitante de la zona comentó además, que estos espacios se han convertido en un sitio turístico, donde todos los días suben senderistas y atletas a entrenar, además de personas de la comunidad que desean despejar su mente con la maravillosa vista y el contacto con la naturaleza.



“Es un crimen que hagan esto aquí, por eso lo está disfrazando como un proyecto ecológico. Por nuestra parte, ya hicimos una asamblea con la gente de las comunidades aledañas y no vamos aceptar un vertedero aquí”, concretó Caballero.

Por su parte, Freddy Márquez, habitante del sector Alma Mater, explicó que un vertedero de basura afectaría también a otras comunidades como el barrio La Cruz, Las Tejerías, La Mayas, entre otros.



“Si vienen los camiones con basura le vamos a salir al paso y no les vamos a permitir la entrada, así venga con el alcalde o con el Presidente de la República, porque ya el pueblo está cansado de que lo estén maltratando.

DEFENDER EL PULMÓN VEGETAL



Asimismo, Rosa Carolina Moncada, quien forma parte de un grupo de senderistas que suben el cerro para disfrutar de las bondades de la naturaleza, mantuvo su postura de rechazo ante “este atroz proyecto para acabar con nuestro pulmón vegetal”.



Beatriz López de Ferreira, es otra de las habitantes del municipio que rechaza este planteamiento y por eso se dirigió a aquellas personas que apoyan esta idea a que analicen la situación y se den cuenta de que es algo que va a perjudicar a todos por igual. “Todos tenemos derecho a protestar por nuestro parque Henri Pittier, los que están de acuerdo con el alcalde no deberían prestarse para esto”, precisó.



“Cuando estamos estresados, nosotros subimos este cerro para desconectarnos de la rutina, cómo nos van a decir ahora que tiremos basura para acá. Yo fui a la asamblea del Alcalde y le dije que él como máxima autoridad no nos puede hacer eso, además que no se lo vamos a permitir, porque ya todos los sectores aledaños nos unimos, porque no dejaremos que un grupito apruebe un vertedero de basura aquí”, finalizó López de Ferreira.

CHIQUINQUIRÁRIVERO | elsiglo

RB