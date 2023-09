Plaza Los Viejitos de San Joaquín está en el olvido

Habitantes de los sectores Los Ojitos y Boquita del municipio San Joaquín, estado Carabobo, denunciaron que la plaza Los Viejitos, ubicada entre ambas comunidades, se encuentra en el olvido por parte del gobierno local, siendo evidente esta situación en cuanto al deterioro del parque infantil y la abundancia de la maleza.

Rafael Quiñones, vecino de Los Ojitos, expresó que su estado es mucho más lamentable cuando cae la noche, precisando que en ese lugar el alumbrado público es deficiente y se convierte en una “boca de lobo”.

Rafael Quiñones

“Aquí hay bombillos de la calle que no prenden y también le falta agua para regar las matas que están secas”, denunció el ciudadano.

Quiñones enfatizó el deplorable estado del parque infantil y de la caminería que comprende estos espacios, y que está en la calle Negro Primero entre las avenidas Páez y Girardot de la referida localidad.

“Servicios generales de la Alcaldía tiene la rueda del parque que usan los niños para jugar, todo eso lo tienen ellos allí”, aclaró.

De hecho, el ciudadano agregó que ellos mismos le han hecho mantenimiento, pero que no cuentan con los recursos para seguir con esta labor.

Leonardo Bravo

Por su parte, Leonardo Bravo también se entristece con las condiciones de esta popular plaza, que de hecho agregó que es un punto de referencia para los visitantes de otros municipios.

“El alumbrado siempre falla, y el parque está lleno de monte, le faltan los columpios, el agua para los árboles, y como te dije, esta plaza es un punto de encuentro para los dos sectores”, acotó.

LOS ESPACIOS EMPEORARON

Para finalizar Aníbal Guevara, quien vive frente al lugar de esparcimiento, comentó que las condiciones de estos espacios empeoraron desde que la actual gestión municipal tomó el mando.

Aníbal Guevara

“Esto está así desde que tomó el poder el actual alcalde, personalmente hablé con él y me dijo que en enero lo iban arreglar, pero no me dijo de que año”, resaltó Guevara.

El ciudadano confesó que está satisfecho con la recuperación de la plaza Las Panelas que está en el sector La Indiana, y otros lugares, pero que no han cumplido con las comunidades de Los Ojitos y Boquita.

“Arreglaron todas las plazas, todas las canchas, las pusieron bonitas, lo hizo bien. Pero no ha cumplido con esta plaza, que es el único lugar de esparcimiento para los niños”, dijo.

También comentó que otras personas que usan estos espacios para pasar el rato, se han dedicado a limpiar las áreas verdes, hasta están dispuestos a reparar el parque, colaborando entre todos para comprar las cadenas de los columpios y arreglar la rueda.

También te puede interesar: Abandono de la plaza Bolívar de La Candelaria agobia a los habitantes

“Es lamentable, y este es el único parque que queda en el centro de San Joaquín. Y la gente del consejo comunal ya se les olvidó también”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

YN