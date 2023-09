Vecinos piden a Hidrocentro resolver el colapso de tuberías

Vecinos de la calle JJ Montesinos denunciaron un problema de tuberías con el desbordamiento de aguas servidas, ya que han hecho la solicitud ante Hidrocentro en reiteradas oportunidades y hasta el momento no le han dado solución a esta situación que aqueja a toda la comunidad.

Vecinos denuncian a Hidrocentro desborde de tuberías / FOTO CORTESÍA

En este sentido, la señora María Valero, habitante del sector, explicó que el problema se viene presentando desde hace algunos años en la esquina que une esta calle con la Fermín Toro, ya que cada vez que llovía, en esta zona las tuberías se tapaban y en vista de que Hidrocentro no atendía la problemática, la comunidad salía a destaparlas para que el agua corriera, sin embargo, en esta oportunidad la situación se salió de control.

“Hace un mes que ya colapsó toda la J.J. Montesinos, ya se está metiendo dentro de las casas, ya se desborda por los inodoros, por los patios y apenas cae una gota de agua, esto se pone horrible cuando ya de por sí cuando nos llega el agua por tuberías, nos inundamos con las cloacas”, relató Valero.

Consecuencias del colapso de las tuberias

Debido al colapso de las tuberías, la calle empezó a presentar algunos daños, como en el caso de cuatro huecos que empezaron a abrirse en distintos puntos, donde se observa que el suelo puede seguir cediendo, así que a los vecinos no les quedó de otra que colocarles algunos escombros para que los vehículos no pasen la zona que se está hundiendo.

“Ya se hizo la denuncia, pero no han venido, estamos esperando al ingeniero que nos dijo que vendría, pero todavía nada; incluso, muchas personas de la comunidad han denunciado por la VenApp, también hemos puesto el reclamo ante distintas instancias, pero aquí no llega nadie”, finalizó la vecina.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO