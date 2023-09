Costureras reportan pocas ventas de uniformes escolares

A escasas dos semanas del inicio de las actividades escolares, costureras de Maracay reportan pocas ventas de uniformes, sin embargo esperan que esta situación mejore en los próximos días.

Ventas uniformes escolares bajan a pesar de breve inicio de dichas actividades / FOTO CORTESÍA

Yelitza Leal, habitante de Brisas del Lago, se dedica a la costura, afirmó que hasta ahora ha tenido mayor demanda de la franela blanca de deporte, ya que muchas personas la mandan a hacer para luego sublimarla con el emblema del colegio.

“Es preferible mandarlo a hacer, para garantizar que la pieza quede a la medida y de buena calidad, aunque la gente no valora eso; he pensado en establecer un tabulador de precio, porque mi hijo me dice que estoy regalando mi trabajo, pero los clientes no entienden eso”, comentó Leal, de 30 años en la profesión.

Por su parte, Isabel Mancilla, trabajadora de un taller de costura en el centro comercial de la Economía Informal, aseguró que hasta ahora no han tenido muchos pedidos de este tipo, pero que posiblemente, cuando estén por iniciar las clases los representantes se apuren más por adquirir los uniformes.

También te puede interesar: Pobladores exigen viviendas para más de 200 familias

Esta costurera aseguró que la causa de esta situación es que muchos prefieren comprar uniformes en los grandes almacenes que ofrecen muchas ofertas, pero sin mucho que esperar de la calidad.

“La situación es que ahorita la tela está más cara y eso aumenta los costos de confección. Sin embargo, esta siempre será la mejor opción porque la ropa queda a la medida y tienes el derecho de reclamar y exigir calidad, cosa que no puedes hacer en un almacén y no sabes si realmente la pieza saldrá de buena calidad o no”, acotó Mancilla.

El Siglo