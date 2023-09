Durante una rueda de prensa este viernes, Santiago Clavijo, vocero de Aragua en Red, en compañía de todo el equipo que conforma esta organización política, ratificó históricamente, las primarias son la posición que siempre han respaldado, como medio para “resolver la incapacidad de ponernos de acuerdo”.

Santiago Clavijo, vocero de Aragua en Red

En tal sentido, el vocero consideró que sin la unión, es imposible que el pueblo venezolano logre salir de la crisis política y social que afronta el país, resaltando además la actividad minera desmedida que ha traído un impacto ambiental.

Asimismo, Clavijo afirmó que en estos momentos hay una necesidad de que los venezolanos retomen la iniciativa que ha surgido de la sociedad democrática de consultar para designar a la persona que va a las elecciones contra el presidente Nicolás Maduro y de esta manera lograr un cambio.

En este orden de ideas, hizo tres planeamientos en torno a este panorama político. “Primero, le hacemos un llamado a la sociedad civil para responder y apoyar a la Junta Electoral de Primaria y particularmente a la Junta Regional de Primaria que está encargada de organizar la actividad en nuestro estado y que hace todos los esfuerzos y necesita todo el apoyo de parte de los ciudadanos. En segundo lugar, pedirles a los ciudadanos que se incorporen a estas actividades y rescaten el valor del voto como instrumento para hacer valer nuestras opiniones”, expuso.

CENTROS DE INSCRIPCIÓN

Como tercer punto, Clavijo instó a las distintas organizaciones políticas y sociales a insistir ante el Consejo Nacional Electoral para que abra centros para la inscripción de los venezolanos en Registro Electoral. “Son millones de venezolanos que no han tenido la oportunidad de hacerlo, así que pedimos que se abran esos centros en todos los municipios del país, para así garantizar que el derecho que establece la Constitución pueda ser respetado.

En el hipotético caso de que la elección primaria no llegue a concretarse, el vocero de Aragua en Red precisó que los venezolanos, como sociedad democrática tienen las herramientas para llegar a algún acuerdo que permita que la persona que está mejor posicionada en términos de aceptación popular pueda conciliar un programa en el que se sientan incluidos todos y así presentar una opción que permita el cambio deseado.

“Queremos alertar que no sólo nos estamos preparando y llamando a votar en las primarias, sino que vienen unas elecciones presidenciales y que es posible que vengan otras elecciones para diferentes cargos y en consecuencia si nosotros no sabemos realmente lo que viene y no nos preparamos para el ejercicio de nuestro derecho vamos a estar en unas condiciones bien deprimidas en relación al cambio que queremos”, acotó Clavijo.

INHABILITACIONES

En el caso de las inhabilitaciones, este representante de la mencionada organización política, hizo hincapié en que si un candidato o candidata inhabilitada ganase las primarias con el apoyo abrumador de los venezolanos y lo hace en un proceso en el cual participe una inmensa mayoría de venezolanos, resultaría muy difícil sostener ante el país y ante el mundo el hecho de que los derechos de cada ciudadano se están violentando.

“Yo creo que el régimen está sopesando mucho ese tema de las inhabilitaciones y de alguna manera enfrentar la posibilidad de que el mundo insista en mantenernos en la lista de los países execrados por carencia de democracia no es una opción que sea positiva para Venezuela ni para ninguno que quiera manejar este país. Es por eso que nosotros creemos que no tenemos otra fuerza, que la fuerza del voto”, concluyó Clavijo.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

