El alcalde del municipio libertador, Gonzalo “Chacho” Díaz, entregó a más de 176 adultos mayores y personas con discapacidad ayudas técnicas en la parroquia San Martín de Porres, estado Aragua.

Asimismo, fueron entregadas 109 sillas de ruedas, 35 bastones, 20 colchones antiescara, 13 andaderas y muletas para todos los abuelos palonegrenses.

“Esto es un programa para apoyar a nuestros abuelitos y nuestros niños, se trata de un trabajo mancomunado de hombres y mujeres para ayudar a nuestra gente. Yo creo que en esto prevalece la fe, el amor por el prójimo, y eso es lo que nos va a seguir uniendo a todos los habitantes del municipio Libertador”, expresó “Chacho Díaz”.

Ayuda paralos abuelos del municipio

Del mismo modo, el burgomaestre afirmó que está dispuesto a continuar todos los meses junto a su equipo este programa, para seguir fortaleciendo y ayudando a todos los abuelos de dicho municipio.

“Esto apenas es que comienza, y se puede decir que quedan muy pocas personas por la necesidad de las sillas de rueda, pero las que quedan la vamos atender también”, afirmó.

Más de 176 adultos mayores

En este sentido, Díaz explicó que las personas que no pudieron asistir el día de hoy, le llevarán los insumos necesarios hasta su casa.

“De esto se trata, que la gente conozca de esta actividad, hemos entregado más de 25 sillas de rueda y medicamentos, porque nosotros pensamos que teníamos que hacer esta actividad para que gente no piense que se le hace entrega a unos si y a otros no, porque hay personas que tienen más de 2 años sin ver el sol porque no tenían una silla de rueda”, precisó.

Por su parte, Génesis Alejo, directora del Desarrollo Social, comentó que estas ayudas técnicas son con un sello de amor, humildad, de corazón para todos nuestros abuelos, pacientes y adultos mayores palonegrenses.

En esta actividad estuvieron presentes equipos de Desarrollo Social, Protección Civil y Comité de Damas, Frente de Mujeres, donde prestaron el apoyo a todos los pacientes, adultos mayores y juventud prolongada.

Finalmente, el alcalde del municipio Libertador añadió que cada día se están sumando al pago de sus impuestos para ir mejorando las condiciones de vida de toda la comunidad de Palo Negro.

