Sobre el trasvase de Tucutunemo “todo eso se desmanteló”

Hablar de la actual situación en los Valles de Tucutunemo en el municipio Ezequiel Zamora, en el estado Aragua, de inmediato, obliga a pensar, “el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”.

Las esperanzas son pocas para quienes trabajan la tierra en los Valles de Tucutunemo; esperan por Castro Soteldo y el apoyo del presidente Maduro

Productores, agricultores, campesinos y lugareños, viven con pesar la cotidianidad en sus parcelas y conucos. Preguntar, en un sitio, en otro y más allá, sobre la producción en ese lugar, considerado por mucho tiempo como una bendición para la siembra, es conseguir prácticamente la misma respuesta en todos lados: “la realidad está al frente. De la tierra prometida a unos Valles desolados”.

Miguel Ángel Morales Cordero, es un productor de la zona. Enumera de inmediato sus realidades: Los pozos de agua están inservibles; no hay políticas de crédito y falta asesoramiento técnico.

Recordó de inmediato, en la época de Hugo Chávez hubo atención, pero no lo suficiente, por lo que envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro: “Preste cuidado a la situación de este Valle y brinde soluciones”.

Con más confianza, tal vez más tranquilo, Morales Cordero pausadamente indicó: “Tenemos actualmente un padecimiento que viene de hace 20 años; todos los productores del Valle de Tucutunemo estamos ahorita en la bancarrota, por cuanto ya los pozos ya están inservibles, hay que aforarlos, hay que montar equipos nuevos y no hay recursos”.

Resaltó este trabajador de la tierra que la situación que viven lo han informado a todos los organismos del Estado, principalmente a los entes crediticios, INTI “a todos”. “Les hemos dicho la necesidad que tenemos, que estamos padeciendo. Se han realizando algunas reuniones, nos han visitado algunos funcionarios, nos dan una esperanza, pero ahí se queda eso”, acotó.

“Ahorita, este Valle de Tucutunemo, a estas alturas, hace décadas, todas esas parcelas estaban en plena producción de maíz, y cuando no era maíz semilla, maíz jojoto, pero de todo teníamos, pero se puede apreciar que ya los parceleros lo que somos es conuqueros, ni conuqueros, porque ni siquiera tenemos los recursos para ello”, comentó.

Hay quienes sólo siembran para comer

Migue Ángel, quien tiene 60 años sembrando, solicitó al ministro Wilmar Castro Soteldo que recuerde la existencia de dichos Valles. “El actual titular de la cartera de Agricultura Productiva y Tierras, hace sus giras por todo el país, pero para acá nada. Quiero aprovechar y ojalá el mensaje llegue a sus oídos, venga al Valle de Tucutunemo y aprecie esta belleza, que en un tiempo fue un productor, un emporio de producción de todo, semillas certificadas, papas certificadas, caraotas de semillas, todo. Se llegó a considerar ministro, esta zona de Aragua, como el asentamiento modelo número uno en Latinoamérica, tuvimos ese privilegio hace años”, especificó.

Dijo, “quiero decir la realidad. Todos los productores no estamos ahorita produciendo ni a media, por la necesidad de la falla del agua, de los equipos de bombeo y por la falta de recursos. Con el capital nuestro hemos reparado las bombas, entre nosotros mismos, en cooperativas, entonces ya no nos queda recursos económicos para poder cubrir y abastecer totalmente”.

Miguel Ángel Morales Cordero, parcelero

Recalcó que el número de parceleros afectados en la actualidad son aproximadamente 400. Todos están en la misma situación, los de El Cortijo, Los Bagres, El Ocumo, Las Tunitas, El Chorro, El Espinal.

Sobre el trasvase de Tucutunemo, obra que inauguró el comandante Chávez el 1º de marzo del año 2009, durante el programa “Aló Presidente, Nº 320”, Morales Cordero señaló que hoy en día, “de ello queda prácticamente nada”.

“Él (Chávez) le tenía los ojos montados a los Valles para levantar la producción, porque estas son tierras A1, hasta el punto incluso, de instalar unas bombas de poder allá en la laguna Taiguaiguay, y trasladar agua por la zona del cerro costero y llegar a la lagunita ¿qué pasó después? Ni las bombas quedan, se las llevaron, igual las tuberías, todo eso se desmanteló porque no continuó la obra, todo el mundo hizo y deshizo entonces eso es lamentable, es lamentable”, argumentó.

Sobre la gestión del presidente Nicolás Maduro, el hombre de campo afirmó que no han tenido suficiente atención necesaria “para salir hacia delante”. “Pídale a los técnicos Nicolás, que le informen de la realidad de los Valles de Tucutunemo, para que se aboquen directamente a esta necesidad que tenemos, todos los productores, más de 400 productores, estamos padeciendo como dice el dicho, las de Caín, hablando bíblicamente”, subrayó.

Miguel Ángel manifestó no tener miedo por decir lo que siente, asegurando que se ajusta a la realidad. Apuntó que pronto va a cumplir 80 años y que no tiene pensado abandonar la parcela 176 que le dejó su padre en tiempos del gobierno de Raúl Leoni; Enfatizó, esperará la visita del ministro Castro Soteldo y que su mensaje llegue a oídos del presidente Maduro.

NO HAY NADA

Alberto Silva: “La producción que había por acá, eso se acabó. En sus tiempos fue uno de los Valles más productivos del estado Aragua, pero ahora no queda ni la sombra; esta tierra prometida no existe como desde más de 10 años. Esto lo tenían como una zona turística por su belleza. De aquí salía el maíz de semilla en cantidad, papa, tomate, pimentón, todo lo que era producto agrícola. Pero actualmente se está viviendo de lo que se rasguña, de lo que uno medio consigue”.

Alberto Silva

Catalino Borges: “Esto aquí es terrible, no tenemos nada. Cómo trabajamos sino tenemos gasoil, tampoco insumos, algo tan importante, como el agua y no tenemos. Aquí no hay nada compañero, los pozos se acabaron. Esto va para una década que está así, con desidia, porque los que trabajamos la tierra solo no podemos hacerlo. Observen mi parcela, está pelada prácticamente, con algunas matas de aguacate, maticas de limón y un poquito de ají que tengo por allá”.

Catalino Borges

