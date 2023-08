La ilustración es una manera de dibujar los sueños

En el campo de la comunicación visual, existen los ilustradores que son profesionales del diseño que se dedican a recrear imágenes capaces de contar una historia haciendo uso de diseños bidimensionales para acompañar una idea que podría estar desarrollada con tinta, óleo, acuarelas o cualquier otro material artístico.

Aunque en sus inicios, se creía que la ilustración sólo era útil para fines publicitarios, en las portadas de libros, revistas o en cuentos infantiles, pero en la actualidad se le ha dado usos relacionados a la comunicación y el arte.

Este arte de la comunicación visual tiene un origen relacionado a la escritura, ya que, por ejemplo, en el antiguo Egipto se acostumbraba a acompañar los textos con ilustraciones para enriquecer el mensaje.

LA ILUSTRACIÓN EN EL ANIME

Con la llegada de la fotografía y con los avances tecnológicos, la ilustración se convirtió en una herramienta para dar vida a muchos personajes con extraordinarias historias y es por esto que los artistas, que además sienten particular afición hacia el anime tratan de estudiar aquella carrera que los lleve a ser quienes tracen esas líneas que luego cobrarán vida.

Aydanna Cely, estudiante del sexto trimestre y amante del anime y el manga, fusionó todo esto con el estilo oversize muy común entre la comunidad otaku, para crear su propia marca y vivir de aquello que en el pasado muchos adultos pensaron que era una pérdida de tiempo.

“Siempre me ha gustado mucho el mundo del arte y lo he hecho por mi propia cuenta, pero ahora decidí estudiar Ilustración acá, porque yo consumía mucho contenido de anime y la idea de que hayan profesionales enseñándote para seguir creando cosas, me motivó mucho”, aseguró Cely.

DIBUJAR LOS SUEÑOS

Esta artista aragüeña comentó que a las personas que les gusta el anime, la sociedad los había encasillado durante años, como gente que no tenía futuro. Sin embargo, ahora ella genera ingresos para su familia con aquello que tanto le apasiona.

“A muchas de las personas que consumen anime les gusta el diseño y la ilustración, porque honestamente les gusta la animación, les gustan los trazos, los dibujos y le toman cierta pasión a esto y en el mundo de ilustración hay un mercado muy grande con oportunidades de empleos, además que al publico le gusta, lo experimenté con mi marca, porque no me esperaba tanta receptividad”, comentó la artista.

