Messi y el Inter Miami buscarán la segunda final de su historia en Cincinnati

El Inter y Lionel Messi buscarán una nueva final en su historia, tras consagrarse campeón de la Leagues Cup. Esta noche se medirán con Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup 2023.

Messi y el Inter Miami buscarán la segunda final de la historia de la franquicia en Cincinnati Foto cortesía



Será el octavo partido de Messi desde que aterrizó en Estados Unidos, donde todavía no ha jugado ni un solo encuentro de la MLS, esperando debutar en esta competición el sábado 26 en casa de los New York Red Bulls.

Esto, solo si el entrenador Gerardo “Tata” Martino no le da descanso pues Leo casi si entrenar apenas ha tenido descanso desde que llegó a Miami, aunque se ha podido comprobar que su presencia es vital y siempre quiere estar en el campo.

“En algún momento debería parar para recuperarse, pero está claro que el miércoles no va a ser el día”, dijo el Tata. “Mientras que no me diga nada, seguirá dentro del campo. Ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y participar”.

Messi anotó 10 goles en la Leagues Cup marcados en los siete juegos que jugó y espera continuar con su marcha perfecta ante Cincinnati, aunque este será el más duro de los rivales que ha enfrentado, no por gusto va líder en la Conferencia Este y no ha perdido en casa; Mientras el Inter va en el puesto 15, aunque esto era sin Messi.

Ofensiva de Cincinnati es de cuidado

La buena noticia es que Cincinnati, después de que Nashville lo eliminara en la Leagues Cup, cayó 3-0 este fin de semana ante el Columbus Crew, aunque más bien pudiera deberse a que se reservó para esta semifinal. En la otra este mismo miércoles (9:30 pm) se verán las caras Dynamo Houston y Real Salt Lake.

Se espera que Martino repita el once con que ganó la Leagues Cup, con: Drake Callender, De Andre Yedlin, Sergyi Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba, Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi, Messi, el venezolano Josef Martínez y Rober Taylor .

Pero esta vez tendrá que aplicarse más en defensa, pues el ataque de Cincinnati es brutal, liderado por el argentino Luciano Acosta, segundo goleador de la MLS con 12, y el internacional por EEUU Brandon Vázquez.

La llegada de Alba y sobre todo de Busquets ha sido crucial para que Messi hya podido brillar y sea clave para enfrentar a Cincinnati fuera de casa. Pero igual, para alcanzar el triunfo, necesitará la ayuda de Arroyo, Cremaschi, Taylor y Martínez, quienes han crecido muchísimo tras el arribo del Trío Mágico al equipo.

elsiglo con información de El Universal

CJL