Gabriel Contreras, presidente de la Asociación de Racquetball Aragua (ARA), nos comentó que se está organizando la Copa “Somos Racquetball Venezuela”, con la participación de 60 atletas aproximadamente de nueve estados, con la firme intención de masificar el deporte en nuestra entidad, el evento está pautado del 21 al 24 de septiembre del presente año.

La selección del estado Aragua se prepara con mucha garra

Los estados que hasta ahora han confirmado son Barinas, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Yaracuy, Lara, Sucre y Aragua como sede, aspiramos unos 60 atletas que estén participando en este evento, que estará respaldado por la Federación Venezolana de Racquetball (FVR), con apoyo del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), que gracias a su presidente Jorge Briceño, ha estado pendiente del deporte de Aragua y lo ha ido conduciendo por el camino del éxito.

CAMPEONA NACIONAL MEL OCHOA

Mel Ochoa, campeona nacional en la categoría juvenil

En la cancha de Racquetball del Polideportivo Las Delicias de Maracay, practica la selección del estado Aragua todos los fines de semana, y a la cabeza la atleta Mel Ochoa, campeona nacional de la categoría juvenil y segunda en la categoría adulta, tiene 19 años y es una espigada niña que siente su deporte como algo fundamental en su vida.

Nos dijo: “Comencé a jugar a los siete años y desde entonces no me despego del Racquetball, soy campeona nacional en la categoría juvenil y segundo lugar en la categoría adulto”, afirma que está muy segura en el sitial de honor en la categoría juvenil y considera como rivales fuertes las atletas del estado Lara y de Yaracuym chicas muy disciplinadas, con mucha seguridad se expresó Mel Ochoa.

DESDE PEQUEÑA EN LA CANCHA

Estudia primer año de Fisioterapia en la Universidad de Ciencias de la Salud, en Aragua, afirmó que desde muy pequeña se encuentra en la cancha y “aspira que le den el reconocimiento merecido”, con un gran sueño, el cual es jugar en canchas internacionales, además me gustaría “apoyo para que las futuras generaciones conozcan este deporte, no muy difundido, pero está creciendo, le doy las gracias a mis entrenadores Gerardo y Gabriel Contreras, que me acompañan desde pequeñita”.

El Racquetball es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional, las raquetas son de cabeza ancha trenzada y puño corto, el objetivo es golpear la pelota sin que el adversario logre devolverla correctamente.

La selección del estado Aragua está conformada por atletas de alto rendimiento, desde la categoría juvenil hasta la adulta, podemos decir que trabajan duro para dejar el nombre del estado Aragua en alto, estos son Mel Ochoa, Ángel Bolívar, Juliany Matos, Willmer Yovera, Daymar Pérez, Sebastián Pinto, César Ochoa y su entrenador Gabriel Contreras.

