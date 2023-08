No hay barreras para quienes utilizan la creatividad para poder enseñar cosas tan importantes como la conciencia ambiental, como en el caso de Ecoembajadores, una organización que además de proteger algunas áreas del majestuoso Henri Pittier, también siembra la semilla de la conservación en los más pequeños de la casa.

Libro “Todo el amor para mi parque Nacional Henri Pittier” presentado por primera vez en la Biblioteca Pública

En esta oportunidad, este grupo presentó oficialmente un libro tridimensional llamado “Todo el amor para mi parque Nacional Henri Pittier”, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Agustín Codazzi de Maracay, dentro de las actividades con motivo a los 90 años de la Biblioteca Pública Nacional.

RUTA DE ENSEÑANZA

Luego de esto, esta creación comenzó una ruta de enseñanza, teniendo presencia en distintas actividades y planes vacacionales, para que los niños encuentren en sus creativas páginas y deseo innegable de conservación.

Este proyecto tiene como fundamental iniciativa la educación ambiental en los niños de las diferentes escuelas del municipio MBI

Se trata entonces de un libro interactivo sobre el municipio Mario Briceño Iragorry y sus reservas naturales, donde el principal protagonista es el Parque Nacional Henri Pittier, abordando temas como el agua y su importancia como derecho humano, la biodiversidad del parque, los incendios forestales y los organismos que viven en el área. También toca temas de supervivencia para enfrentar eventos adversos como deslaves.

INCENDIOS FORESTALES

“Allí se muestra también el ave y el árbol emblemático del Parque Nacional, la mariposa nacional, desmentimos algunos mitos en cuanto a los incendios forestales, ya que estos nos ocurren de manera fortuita, sino que en el 99% de los casos provocados por la mano del hombre”, explicó Eurenys Millán, presidenta de la agrupación ecológica Ecoembajadores.

Del mismo modo, Millán acotó que han recibido el apoyo de Inparques, Protección Civil Mario Briceño Iragorry y de algunas brigadas forestales que se han sumado a nosotros. También en el próximo plan vacacional a realizarse los días 18 y el 19 de agosto, también estará participando un equipo de la Cruz Roja.

LIBRO INTERACTIVO

La idea de elaborar un libro interactivo, surgió de Ecoembajadores, ya que su presidenta es psicopedagoga y consideró que la mejor manera de hacer que los niños aprendan es con herramientas y estrategias que sean innovadoras. “Por eso este libro es tridimensional, me recuerda a uno de los primeros libros que yo tuve cuando era pequeña, entonces pensé que si a mí me marcó en mi infancia para estos niños también debe ser fascinante”, relató Millán.

“El libro lo elaboró una artista llamada Milange Chaló, con material reciclado y todo surgió del amor que le tenemos a nuestro parque y creemos que si la gente no conoce lo que hay dentro de él y no conoce el municipio, no harán nada para protegerlo, así que decidimos llevar esta información a todas las comunidades y a las instituciones escolares”, continuó la presidenta de esta organización.

AMIGOS DE HENRI PITTIER

Para poder llevar a cabo este proyecto, el equipo de Ecoembajadores fue asesorado por Alexander Sánchez, jefe de operaciones de Protección Civil en el municipio, quien además aportó muchas de las ideas que hoy están plasmadas en el libro.

El destacado biólogo Gerardo Yépez Tamayo, cofundador de Ecoembajadores dio su visto bueno a este proyecto

Al tener el este material en las manos, la primera acción a tomar antes de ser presentado, fue llevarlo hasta la casa del destacado biólogo, conservacionista y político venezolano Gerardo Yépez Tamayo, autor de uno de los libros de biología más utilizados en los liceos venezolanos, además de haber publicado libros de clasificación taxonómica de las aves y de haber sido el primer alcalde del municipio MBI.

También te puede interesar: Se marchita el Jardín Botánico de la UCV

Este reconocido personaje, es el cofundador de Ecoembajadores y mentor de todo el equipo que lo conforma, quien a pesar de su avanzada edad, sus ojos se iluminan al ver el deseo de conservación en las nuevas generaciones. “El libro no podía salir a la luz sin recibir primero su aprobación”, aseguró Millán.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

FG