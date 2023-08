El precandidato presidencial por Acción Democrática (AD), Luis Eduardo Martínez, rechazó los hechos de violencia que se han registrado en el país e hizo un llamado a la dirigencia política en general a no alimentar conflictos ni enfrentamientos entre venezolanos, ya que a su juicio, eso no es garantía para la estabilidad que se busca en el país, al contrario, ocasionaría graves confrontaciones e incluso pérdidas humanas.

Martínez informó que días atrás tuvo la oportunidad de conversar con un enviado especial de las Naciones Unidas que visitó Venezuela, quien le aseguró que los políticos deben desescalar el llamado a los conflictos. “En el país hay sólo dos factores de estabilización, quienes han evitado que esa tendencia a enfrentarse, se convierta en un conflicto de mayor dimensión y es el carácter del venezolano y las Fuerzas Armadas”.

En ese mismo orden, reiteró un llamado a la reconciliación y a la paz, sin olvidar que pese a que muchos digan que el venezolano es pacífico. “Es necesario tener presente que la independencia del país se dio por un enfrentamiento entre hermanos, donde falleció un tercio de la población”, dijo.

Luis Eduardo Martínez apuesta al diálogo

Asimismo, el rector universitario recordó “cuando llegó Morillo con tropas de España en 1815 (…) en la Guerra Federal más de la mitad de la población murió y otros centenares quedaron heridos, y en las sucesivas guerras civiles y de combate que se dieron en el siglo XX se perdieron miles de vidas, es por ello que hay que tener mucho cuidado”.

El vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz de la Asamblea Nacional, hizo un llamado a la población, que, independientemente de las posiciones políticas e ideológicas, a detener las peleas, confrontaciones y no caer en la violencia. “Esa no es la salida, no garantiza absolutamente nada”, dijo.

El diputado resaltó que para muchos es muy sencillo hablar de cifras, pero “es muy doloroso cuando uno de los caídos es un amigo o familiar. Me ha tocado estar presente cuando le han dicho a una madre que perdió a su hija producto de una bala que la alcanzó en una manifestación, una alumna de la universidad que manifestaba en defensa de sus ideales. Eso es inaceptable”.

Martínez precisó que el término utilizado por militares de “bajas colaterales” es inaceptable y es necesario que la sociedad civil y los políticos eviten escenarios.

elsiglo

RB