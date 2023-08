Comerciantes del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) han sido testigos de la disminución en las ventas de los productos cárnicos en las últimas semanas, debido al alto costo que alcanzó la proteína en el mercado local.

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS

Ante esto, los encargados de las carnicerías en esta jurisdicción han manifestado su preocupación debido a la disminución significativa de las ventas, por lo que temen a que esto afecte la estabilidad de sus negocios y conlleve al cierre definitivo de su santamaría.

Al respecto, Adriana Andrade, vendedora, señaló que la inestabilidad del dólar “ha provocado” más pobreza en el país, pues la situación actual también afecta a los consumidores, quienes se ven obligados a reducir su consumo de carne debido a su elevado precio.

“En estos momentos lo más accesible al público, y lo digo así porque es lo que más se llevan, es la carne molida. Por ejemplo, yo la tengo en 180 bolívares el kilo, pero ésta mayormente tiene salida por gramos, es decir la gente se lleva 40 o 50 bolívares porque es lo que más rinde”, dijo.

Asimismo, destacó que el tema de los cortes eléctricos ha sido una constante en la zona, ya que esto los limita a vender sus productos, además de que se pone en riesgo su mercancía, “imagínate nos quitan la luz hasta dos veces por día. Si no hay luz los puntos de venta no funcionan, efectivo no hay y los pocos productos que se venden es por punto, no nos queda de otra que cerrar”, aseveró.

Ante esta situación, los comerciantes hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas que permitan estabilizar el precio de la carne en el mercado local y así poder ofrecer un mejor servicio a la comunidad.

De igual forma, instan a informar sobre los cortes programados, ya que no cuentan con un cronograma actualizado.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

