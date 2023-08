Carlos Cruz-Diez: 100 años de la liberación del color

Carlos Cruz-Diez es uno de los artistas más innovadores del siglo XX y lo que va del XXI. El impacto que ha dejado su obra y figura generosa en la memoria colectiva nacional, es algo maravilloso.

Su propuesta artística es presencia constante, con intervenciones escultóricas y urbanas en nuestro entorno, de tal manera que ya forma parte intrínseca del paisaje nacional.

DIÁSPORA VENEZOLANA

Por ejemplo, su “Cromointerferencia de color aditivo”, desplegada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se ha vuelto un símbolo de la tristeza de la partida y de la esperanza del retorno de la diáspora venezolana.

Fue, sin duda, un artista extraordinario en todos los sentidos. Su obra expansiva es el resultado de 60 años de investigación y experimentación sobre el tema de la inmaterialidad del color.

Pocos artistas del siglo XX han sido tan articulados, prolíficos y metódicos con una investigación orientada a la práctica.

CONDICIONES CROMÁTICAS

La investigación de Cruz-Diez está basada en tres condiciones cromáticas: sustractiva, aditiva y reflectiva, aportando al mundo del arte una nueva manera de comprender el color y ampliando considerablemente su universo perceptivo.

En su trabajo, se aproxima al color como a una realidad autónoma, sin contenido, que se desarrolla en el espacio y tiempo reales, sin pasado ni futuro, que existe y se perpetúa en el presente, el color como una realidad que puede simplemente ser, sin ser asistida por la forma.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Su trabajo incluye 8 proyectos de investigación: Color Aditivo, Physicromias, Inducción Cromática, Cromo Interferencias, Transcromías, Chromosaturación, Cromoscopias y Color en el Espacio.

“En mis obras, el color aparece y desaparece en un diálogo permanente, en tiempos y espacios reales. Cuando el color es despojado de significados pre-existentes se activan en el espectador mecanismos de aprendizaje sutiles pero más complejos que aquellos grabados en nuestra mente por el condicionamiento cultural de nuestra sociedad contemporánea.”

EXPERIENCIA MULTISENSORIAL

Su obra invita al espectador a una experiencia multisensorial. Para ello utiliza materiales no convencionales, logrando así crear obras de arte sofisticadas en su teoría, pero accesible al espectador.

En su obra, Cruz Diez combina los principios del arte cinético (obras con movimiento) con la teoría del color, principios de la óptica, de la ingeniería mecánica y tecnologías de impresión digital.

Por eso las obras de este genio del arte desafían cualquier categorización.

NUESTRA PERCEPCIÓN DEL COLOR

La explicación que nos ofrece sobre el color es que nuestra percepción del mismo no es lógica sino emocional y por lo tanto no es objetiva.

A través de los años ha estudiado de manera pragmática, el inmenso potencial estético y emocional sobre la naturaleza inestable, efímera y virtual del color.

En 1950, Cruz Diez y otros artistas de su generación comenzaron a experimentar con la abstracción y el arte cinético. Supusieron entonces que la pintura era un medio ya agotado. Sin embargo, propuso la creación de “eventos cromáticos” como una experiencia que existe en el aquí y el ahora, en el tiempo y el espacio despojada de las connotaciones tradicionales y que requiere de la participación activa del espectador. Logró así que el color trascendiera al soporte.

En una oportunidad manifestó: “¿Por qué no ir al corazón de las cosas y crear obras de arte que sean una realidad en sí mismas como en la vida real? El color despojado de un soporte transformándose en el tiempo y el espacio.”

EVENTO CROMÁTICO

Para Cruz -Diez la razón de ser de su trabajo no es el movimiento, sino la liberación del color convertido en evento cromático, que es lo que lo diferencia de los demás artistas cinéticos.

Su vida estuvo dedicada al color y la luz, y eso es lo que nos deja como legado.

OBRAS DE CARLOS CRUZ-DIEZ

Cromointerferencia de color aditivo. Obra de Carlos Cruz-Diez en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía. Patrimonio cultural de Venezuela./ 1978

Esta Icónica obra se ha convertido, tras más de cuatro décadas de juegos de colores con el espectador, en el símbolo de la Venezuela que emigra. Es una de las intervenciones más admiradas y reconocidas.

Coincide con uno de los momentos de mayor esplendor de la cultura petrolera. La pieza es antípoda de la exaltación nacionalista que en anteriores décadas tutelaba gran parte de las edificaciones públicas nacionales.

EXPERIMENTO DEL COLOR

Cruz-Diez propone un trabajo sobre la “pura experimentación del color”, una pieza sin anécdotas y desprovista de la intención narrativa dominante de los años 40 y 50.

Radicado en París desde la década del 60 -cuando su obra cinética despunta en escenarios europeos-, conquista el anhelo de “llevar el color” al espacio mismo, pero “sin soportes”, ni anécdotas y revelando la ambigüedad de ser una circunstancia efímera y cambiante.

Quizá complementaba con ello aquella experiencia de finales de los 50, en la que un grupo de creadores locales (Mateo Manaure, Carlos González Bogen, Oswaldo Vigas, Alirio Oramas, Omar Carreño, Pascual Navarro, Miguel Arroyo, Víctor Valera, Braulio Salazar, Alejandro Otero y Jesús Soto) junto con importantes artistas internacionales, confrontan a una cierta “elite cultural”, apegada a las formas figurativas.

Se unía además al programa arquitectónico de Carlos Raúl Villanueva, con participaciones que obedecen a las emergentes reflexiones sobre el espacio, la línea o el color.

LA “ESPIRITUALIDAD DISTINTA”

Una nueva “escala” para una estación estratégicamente ubicada como plataforma de innumerables destinos y rutas mundiales, tras varios programas de ampliación en donde se incorporan terrenos para mayores pistas y servicios, llega a su mayor grado de modernización con la construcción del aeródromo (1974-1978), y se inaugura con la intervención del también internacional artista venezolano.

Cruz Diez elabora una obra de aliento universal con la que favorece la idea de consolidar una imagen de estabilidad económica y de “nueva modernidad” del país.

El maestro propone una nueva conciencia de lo estético al tiempo que abre las compuertas hacia una forma de “espiritualidad” que se conmociona frente a acontecimientos “desreferenciados”, contrario a las tradicionales propuestas que anteponían lo “anecdótico” como única manera de formular el arte y la condición de artístico.

SENTIDO PICTÓRICO

La obra formula la integración total del espectador (al crear un entorno envolvente que lo hace partícipe) y contribuye con el cambio de sentido de lo pictórico, en donde los colores se adhieren a un soporte por la experiencia de algo que sucede fuera, y que es producto de una relación inseparable con el público.

Cruz-Diez, coopera con la introducción de los códigos del cinetismo y del arte óptico, e integra el arte al espacio ciudadano creando situaciones ambientales que son “acontecimientos cromáticos”. La intervención en el aeropuerto se suma al repertorio de trabajos creados por el artista a escala nacional e internacional, agregando “prestigio”, un valor algo más intangible, al gentilicio venezolano.

OBRA ESPECTACULAR DE CARLOS

En una ocasión en una entrevista le preguntaron lo siguiente: ¿Carlos, tu obra espectacular, el piso del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, se ha convertido en un símbolo de la Venezuela que estamos viviendo: ¿Cómo lo sientes?

-“Nunca me imaginé que esa obra se iba a volver un símbolo, me conmueve mucho, me pone triste que sea el símbolo de dejar el país, yo espero que esa misma obra sea el símbolo del retorno a la patria, es lo que espero, que sea como el poema de Pérez Bonalde: “Vuelta a la Patria”.

ESPACIO HERMOSO

En lo personal tuve el honor de compartir muchos momentos en un espacio hermoso que el maestro tenía en Tovar, estado Mérida.

Allí conocí de cerca su generosidad, su empatía, su belleza espiritual y su forma de resolverlo todo desde la alegría

Fue un hombre inimaginable en su condición humana. También cuando fui directora del Museo de Arte de Maracay, le hicimos una exposición y él nos acompaño en ese proceso. Gloria para usted, Maestro Carlos Cruz-Diez. Orgullo del Universo. Amé al Maestro.

YDELISA RINCÓN GONZÁLEZ | elsiglo

