Diputado de AD rechaza intervención del PCV

El diputado al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) por Acción Democrática, Hernán González, fijó posición en cuanto a la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), expresando su preocupación por la intención de eliminar cualquier crítica al Gobierno

“Como podemos observar, una vez más el TSJ, por lineamientos del Ejecutivo nacional, decide por vía jurisdiccional intervenir a aquellas organizaciones políticas que emiten opinión o que su dirigencia no comparte criterios o desavenencias con el Gobierno y a los fines de que el Gobierno no tenga una oposición firme, no tenga dirigentes que critiquen que los errores consecutivos que día a día cometen”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que tales acciones también fueron implementadas en los partidos de oposición Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Avanzada Progresista, que a diferencia del Partido Comunista de Venezuela no eran aliados constantes al Gobierno.

“Inclusive, el PCV formaba parte del Gran Polo Patriótico, pero desde el momento que comenzó a cuestionar las decisiones del Gobierno, y a manifestarse por no haber otorgado los beneficios laborales ni contractuales, comenzaron a separarse de la posición del Gobierno y el Gobierno decide entonces intervenir para una vez más poner una dirigencia complaciente”, condenó.

González: Queremos una justicia autónoma

A su vez, recordó que desde la Plataforma Unitaria han anunciado que se encuentran enmarcados en una encrucijada, dónde permanece la batalla en busca de conquistar la democracia y garantizar la autonomía que conforma el Estado venezolano.

“Queremos una justicia que sea autónoma, que sea independiente y que decida en base a los principios de la equidad y la justicia sin la intervención del Ejecutivo. Una Fiscalía independiente, una Contraloría que controle, y unas Fuerzas Armadas en los cuarteles”, refirió.

Finalmente, agregó que para que exista una democracia verdadera, se debe comenzar porque los partidos vuelvan a quienes les pertenecen originalmente y que sean los propios partidos quienes resuelvan su problema de manera interna.

“Es lamentable esta decisión, sobre todo una decisión cantada desde hace mucho tiempo, y que lo que se estaba esperando eran precisamente las instrucciones del Eje Central y el TSJ. Por tal motivo, desde la Plataforma Unitaria rechazamos una vez más este tipo de decisiones donde se involucra un poder como la justicia que él sostiene la democracia a favor del Ejecutivo”, reclamó.

