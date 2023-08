Britney Spears reveló que el bótox le destrozó el rostro

Britney Spears solía aplicarse inyecciones para mejorar la apariencia y relajar los músculos que causan las arrugas, pero recién contó que recurrió a otro tipo de tratamiento porque al aplicarse botox parecía que la habían golpeado.

“Me puse botox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas… ¿Cuál es el punto?”, comentó a través de un video en su cuenta de Instagram.

Dijo que ahora opta por el SiO, el cual es muy agradable y definió que se trata de una masilla que se pega. “Simplemente levanta mi frente sin todas esas agujas y el costo. Tal vez, por casualidad, están usando demasiado botox y haciendo que tus ojos se caigan y parezca que alguien te golpeó. ¿Pagar cuatro mil dólares? No tiene ningún sentido en absoluto. SiO, mis amigos, SiO”, destacó la cantante.

La llamada Princesa del Pop también reveló que tiempo atrás se operó los labios y que prefiere a los médicos de Nueva York que a los que trabajan en Los Ángeles, California.

DC Studios no tiene planes para “Wonder Woman 3”

La actriz Gal Gadot afirmó, que los jefes de DC, James Gunn y Peter Safran, le aseguraron que desarrollarían juntos la tercera entrega de “Wonder Woman”, sin embargo, fuentes con conocimiento de esta situación mencionaron a Variety que no es el caso.

De acuerdo con las fuentes, la tercera cinta de la heroína no está en desarrollo en DC Studios, también comentaron que ni Gunn, ni Safran tienen planes para llevar a cabo ningún proyecto relacionado a ‘Wonder Woman’. Previamente, anunciaron la serie ‘Paradise Lost’.

Gadot sugirió por primera vez la continuación de la cinta en una entrevista con ComicBook.com, alegando que “Wonder Woman podría no estar completamente muerta”. Aunado a esto, en un perfil que le hicieron a la actriz de Israel para la revista Flaunt, dijo que Gunn y Safran le aseguraron se desarrollaría ‘Wonder Woman 3’.

