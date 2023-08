José Vivas Duque renunció a la presidencia de Copei Aragua

El diputado al Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba), José Vivas Duque, anunció su renuncia a la Presidencia del Partido Social Cristiano Copei en Aragua.

Se supo de su decisión a través de un comunicado, en el cual reafirmó su compromiso de ayudar a quien resulte ganador en las primarias, con el fin de lograr un cambio positivo para el país.

José Vivas Duque agradece el apoyo

Vivas Duque expresó su agradecimiento a todos los miembros y simpatizantes del partido verde por el apoyo brindado durante su gestión y aseguró que seguirá trabajando por el bienestar y la defensa de los valores democráticos.

“Me veo en la obligación moral de separarme del cargo como presidente del partido Copei en Aragua, en tanto deseo asumir una postura que contribuya en ayudar a quien sea producto del sentimiento nacional y se haga acreedor de la confianza del país en el proceso de primaria del venidero mes de octubre del corriente año, para convertirse en el candidato presidencial de la oposición venezolana que pueda enfrentar al candidato del Gobierno actual”, dijo.

Su labor continúa

En este contexto, dejó claro que su labor en la política continúa, por lo que seguirá trabajando de manera incansable para lograr el cambio positivo que Venezuela necesita; “desde muy joven abracé la ideología más bella que a mi juicio existe, ‘el social cristianismo’, incorporándome hace 20 años al partido Copei, el mismo que me brindó la oportunidad de crecer en pensamiento, verbo, acción, criterio y posiciones firmes a mis principios como demócratas”, recordó.



A su vez, agradeció a las autoridades nacionales la oportunidad de desarrollarse en la filas de la organización fundada por Rafael Caldera, quien a su juicio, logró grandes avances por la democracia de nuestro país en su gestión como Presidente de la República.

“Es una decisión difícil, pero siento que es la correcta. Me separo de mi cargo de Presidente pero no dejaré de ser un social cristiano de formación, convicción y vocación. Siempre orgulloso de ser copeyano, de esa gran institución política que me invitó desde muy joven a formar parte de una gran familia con 77 años de historia republicana”, afirmó.

