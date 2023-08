Una mano amiga para Enyerson 

Itijania González, madre soltera, se encuentra en una situación difícil debido a la condición de salud del menor de sus tres hijos, Enyerson Joan Adrián Rosales González de 04 años de edad, quien padece de hidrocefalia y otras afectaciones que dificultan su desarrollo motor.

Ante esta situación, Itijania busca una mano amiga que pueda ayudarle, en pro de brindarle una mejor calidad de vida a su pequeño. La madre ha hecho todo lo posible para darle los cuidados necesarios a su hijo, pero necesita de la ayuda de la comunidad para poder costear los gastos médicos y terapias que requiere Enyerson.

“Mi hijo nació sietemesino, cuando estaba en la incubadora le dio una fiebre fuerte que le ocasionó una meningitis, a raíz de eso fue que los médicos se dieron cuenta que Enyerson tenía líquido en la cabeza y tras hacerle una tomografía se confirmó. El niño también convulsiona y presenta otras patología que le impiden hacer una vida normal”, relató la madre.

Ejemplo de lucha

Itijania es un ejemplo de lucha y perseverancia, pero también es un llamado a la solidaridad y empatía hacia aquellos que se encuentran en situaciones similares, por lo que el más mínimo gesto de ayuda puede marcar una gran diferencia en la vida de su pequeña familia.

“Soy madre soltera y en estos momentos se me hace muy difícil trabajar porque le dedico todo mi tiempo a Enyerson. Anteriormente tenía un puesto de comida rápida pero lo tuve que vender porque necesitaba dinero para sus medicamentos, es difícil, es duro, pero una madre tiene que hacer de todo por sus hijos”, expresó.

Enyerson necesita vivir de manera digna

La madre del pequeño Enyerson, quien es oriunda de la ciudad de Caracas, pero por cuestiones médicas de su hijo se encuentran en Maracay, comentó a elsiglo que las condiciones en las que vive no son las más adecuadas para la salud del menor, ya que la habitación en la que duermen está llena de humedad.

“Estoy en Maracay porque un ángel me brindó la ayuda para realizarle unos estudios a Enyerson, no he podido irme a Caracas porque no cuento con el pasaje. En estos momentos me estoy quedando en la casa de una amiga de mi tía a quien le agradezco todo el apoyo”, enfatizó.

Cuidados especiales

En cuanto a los cuidados que requiere Enyerson, son estrictos y necesarios para su bienestar, sin embargo, Itijania aseguró que las condiciones en las que vive no son las más óptimas, pero trata de garantizarle a su hijo la mejor higiene y seguridad.

“Al niño lo tengo que estar nebulizando constantemente, la humedad del lugar donde vivo me lo pone mal. Ahorita estamos a la espera de la respuesta del doctor porque al parecer tiene que operarlo nuevamente por un orificio que tiene en la cabeza que le drena, eso me tiene mal y preocupada”, lamentó.

Finalmente, la mamá del pequeño Enyerson espera de la buena fe de los maracayeros en cuanto a las ayudas que puedan brindarle, por lo que puso a disposición su número telefónico para quienes deseen apoyar 0412-2145667.

Es importante recordar que todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien más, y que un pequeño gesto de ayuda puede marcar una gran diferencia en la vida de Enyerson.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

Fotos: Joel Zapata