Dominique Aegerter continuará con Yamaha en 2024

El suizo Dominique Aegerter continuará hasta finales de 2024 como piloto del equipo Yamaha de Superbike, tras acordar el piloto, de 32 años, la ampliación del contrato existente por un año más con Yamaha Motor Europa, que lo confirma en un comunicado oficial.

El piloto suizo Dominique Aegerter continuará con Yamaha durante las próximas competiciones. FOTO CORTESÍA

La temporada 2024 será la cuarta de Aegerter como piloto de Yamaha, después de fichar por el fabricante japonés en 2021 para disputar el Campeonato del Mundo de Supersport con el equipo “Ten Kate Yamaha”.

El exganador de la carrera de Moto2 tuvo un impacto inmediato, ganando diez carreras camino del título de campeón del mundo en su primer intento, y a la siguiente temporada subir al podio en 17 ocasiones, defendiendo con éxito su título y convirtiéndose en el tercer piloto de la historia de la categoría intermedia en proclamarse campeón del Mundo en años consecutivos.

Así subió Dominique Aegerter al equipo de Superbike, con el que en la actualidad ocupa la novena posición en la clasificación del campeonato, habiendo terminado hasta ahora tres carreras como el mejor piloto independiente.

También te puede interesar: Daniel Dhers buscará su cupo a París 2024 entre marzo y junio

Agradecido Dominique Aegerter de continuar con Yamaha en la busqueda de más conquistas en la pista

“Ha sido un placer para nosotros ver a nuestro doble Campeón del Mundo de Supersport, Dominique, adaptarse tan rápidamente al WorldSBK. Nos ha impresionado a todos, empezando por la primera carrera, en la que realizó una fenomenal actuación en la calificación para asegurarse una salida desde la primera fila en Phillip Island”, recuerda el responsable de competición de Yamaha Superbike, Andrea Dosoli.

“Estoy feliz y orgulloso de haber ampliado mi acuerdo con Yamaha para seguir en Superbike, tengo dos títulos de Supersport con Yamaha, pero ahora mi objetivo es mejorar mis resultados y ser más competitivo en la categoría de Superbike, y daré lo mejor de mí para lograr ese objetivo”, explicó en la nota de prensa Dominique Aegerter.

“Mi temporada empezó bastante bien como debutante, y aunque todavía no he subido al podio, aún quedan algunas carreras, y he tenido grandes batallas en pista que me han enseñado mucho, pero quiero estar delante regularmente, y ese será mi objetivo para la próxima temporada”, agregó el suizo.

“Me gustaría recordar especialmente a Mirko Giansanti, recientemente fallecido, que desempeñó un papel inestimable en el equipo GRT Yamaha”, destacó Dominique Aegerter.

EFE

JAS