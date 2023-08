De acuerdo a la información divulgada ayer por los portales La Tabla y Los Benjamín, durante 40 años, Mario Villarroel y su familia crearon en los Estados Unidos al menos 18 compañías de maletín, sin soporte o actividad financiera propia, con el fin de “pagar y quedarse con el vuelto” en lo que respecta al manejo de los recursos de la Cruz Roja Venezolana.

“La existencia de un ecosistema de compañías y entidades sin actividad económica real e intercambio comercial verificable, podría ocultar el desvío delictivo de fondos o justificar ganancias ilegítimas derivadas de aportes destinados a la Cruz Roja Venezolana”, se pudo leer en uno de los portales que reflejaron la preocupante información.

Denuncias

Cabe destacar que estas nuevas revelaciones llegan luego de una fase de crisis que comenzó con denuncias de corrupción, de actividades “tipo mafia”, acosos laboral e incluso de conspiración, realizadas por el diputado Diosdado Cabello en su programa “Con el mazo dando”.

Posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación sobre presunto acoso laboral, e inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció, nombrando al empresario Ricardo Cusanno como encargado de la junta de reestructuración de la CRV.

Eso abrió las puertas a la reorganización de la CRV y a la salida del clan de los Villarroel.

De acuerdo a la verificación que realizó La Tabla en el registro mercantil del estado de Florida, EEUU, estas 18 empresas tienen referencias turbias o imprecisas.

“El origen de la dinastía viene de la unión entre Norka Sierralta y Mario Villarroel, ambos abogados y padres de 4 hijos: Mario, Miguel Ángel, Morris y Marion. Todos son abogados con intereses en Miami, Madrid, París, República Dominicana, Aruba, Panamá y otros”, indica el portal.

De acuerdo al análisis de La Tabla, “sólo en Florida los Villarroel Sierralta tienen registros de compañías desde 1985, a pocos años de haber capturado la Cruz Roja. En los registros aparecen, miembros de la familia en las juntas directivas”.

Continúa el informe indicando que “de las 18 empresas registradas, 12 están asociadas directamente y algunos casos exclusivamente a Miguel Ángel Villarroel Sierralta, quien hasta el 4 de agosto pasado fungía de vicepresidente de la Cruz Roja Venezolana en línea directa de sucesión nepótica”.

Secretario General de la Cruz Roja

De acuerdo a estos datos, “Miguel Ángel tiene 12 empresas inscritas. 7 están activas: VC Padel Inc, Victor Transport Inc.; Enco Express Usa Llc.; Victor Transport Inc.; Vbc Internacional Inpc.; Marianth Enterprise Inc. e Italo’s Way Foundation Inc., con Manuel Corao y Hernán Bongioanni”, la cual tiene una condición llamativa: “Aparecen 3 miembros de la familia Bongioanni (Gabriel y Blanca) aparte de Hernán, secretario general de la Cruz Roja en la gestión de los Villarroel. Hernán tiene al menos 3 entidades más registradas”, asegura el portal.

Otro portal que abordó esta polémica temática fue Los Benjamines, que en uno de sus post del día de ayer denunció que presuntamente “la esposa e hijos del expresidente de la Cruz Roja Venezolana (CRV), el abogado Mario Villarroel Lander, crearon unas 18 compañías en los pasados 40 años”.

Al margen de estos nuevos acontecimientos, se mantiene en la memoria de la colectividad las denuncias, por ejemplo, del diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que Villarroel se apoderó de nueve millones de dólares pertenecientes a un cliente. Se presume que esta presunta apropiación indebida se realizó en asociación con una mujer identificada como Nohelia Carolina Betancourt Arellano, escándalo que actualmente está impactando en la sociedad. Posteriormente, este cliente desapareció de forma sospechosa y misteriosa.

ENTREVISTA A MARIO VILLAROEL PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA VENEZUELA 1 2 2019 VC

NUEVAS SOSPECHAS

Y en momentos en que se consolida la nueva directiva de la Cruz Roja, con el nombramiento de un comité de personas reconocidas en todo el país, surgen nuevas revelaciones y sospechas, una de las cuales apunta a la posibilidad de que Villarroel , padre e hijo, hayan estado apoyando fuertemente a la opositora María Carina Machado en su campaña presidencial.

Asimismo, se prevé que se produzcan allanamientos en los próximos días en las propiedades del clan Villarroel y sus asociados, pues como estableció el TSJ en su sentencia, se mantienen abiertas las investigaciones respectivas luego de la expulsión de la directiva liderada por Mario Villarroel.

Procesos ante el TSJ

Igualmente se habla de una investigación penal que estaría en proceso ante el TSJ, con la posibilidad de que se produzca una solicitud de alerta roja ante Interpol contra Mario Villarroel Lander, sus hijos, Miguel Villarroel Sierralta y Morris Villarroel Sierralta y la señora Nohelia Carolina Betancourt Arellano.

Obviamente, luego de la sentencia del TSJ y la juramentación del nuevo comité, se abre una etapa de auditorías a la gestión de Villarroel, por parte de la directiva encabezada por Ricardo Cusanno.

LUZ VERDE DE LA IFRC

En la jornada de ayer, el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Francesco Rocca, confirmó a través de una carta a la cancillería venezolana, el apoyo y asesoramiento a la junta reestructuradora de la Cruz Roja Venezolana, presidida por Ricardo Cusanno, y resaltó de forma positiva el enfoque adoptado a fin de hacer cumplir la acción y los servicios humanitarios en bienestar de los más vulnerables.

Expresó la importancia de llevar a cabo elecciones transparentes, a la brevedad, la revisión de los estatutos, el cumplimiento de las normas aprobadas por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el establecimiento de reglamentos para velar por la dignidad e integridad de los miembros y voluntarios en ambientes de trabajo seguros.

Rocca, resaltó que como Movimiento cuentan con mecanismos, recursos y herramientas que facilitarán el proceso a la función de la Sociedad Nacional como auxiliar de los poderes públicos.

Además, agrega la importancia de continuar con la labor humanitaria apegada a los Principios Fundamentales especialmente el de Independencia, en calidad de mantener la autonomía de decisión y acción en todo momento en cuanto a la organización, estructura y reglas de la Cruz Roja Venezolana.

Lee también: Cruz Roja venezolana y la IFRC elaboran hoja de ruta para elecciones

Esta última semana la Federación Internacional envió al país a Walter Cotte, representante especial del secretario general, para mantener las reuniones de acompañamiento con la junta reestructuradora y apoyar los mecanismos que implementan, así como para colaborar con las autoridades pertinentes del país.

Cotte sostuvo reuniones con el cuerpo diplomático, organizaciones sociales y civiles, las autoridades de la UCV y figuras judiciales y de gobierno.

elsiglo