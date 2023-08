Taylor Swift lidera nominaciones de los Premios MTV con seis menciones

La cantante Taylor Swift lidera la lista de nominados a los Premios MTV a los Videos Musicales 2023 con ocho menciones, seguida por SZA (seis); Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith (cinco cada una); y Blackpink, Diddy y Shakira (cuatro cada una).

Las mujeres representan seis de los siete nominados a video del año, con “Attention” de Doja, “Flowers” de Cyrus, “Super Freaky Girl” de Minaj, “vampire” de Rodrigo, “Kill Bill” de SZA y “Anti-Hero” de Swift, reseñó el portal Billboard.

La séptima nominación es para una colaboración histórica: “Unholy” de Smith & Petras, que los convirtió a ambos en los primeros solistas abiertamente no binario y abiertamente transgénero, respectivamente, en tener una canción N° 1 en el Billboard Hot 100.

Por primera vez desde que los VMA introdujeron la categoría artista del año en 2017, todos los nominados son mujeres: Beyoncé, Doja, Karol G, Minaj, Shakira y Swift. Esta es también la primera vez que dos de las nominadas provienen del mundo de la música latina. El primer artista latino en ser nominado en esta categoría fue Bad Bunny, quien ganó el año pasado.

Nominaciones de Taylor Swift

Además de su nominación a artista del año, Swift compite por siete premios por su megaéxito “Anti-Hero”: video del año, canción del año, mejor pop, mejor dirección, mejor cinematografía, mejores efectos visuales y mejor edición.

Swift y Kendrick Lamar están nominados a mejor dirección. Lamar está nominado por “Count Me Out”, que codirigió con Dave Free. Tanto Swift como Lamar han ganado dos veces esta categoría por videos que dirigieron o codirigieron. Swift ganó por dirigir “The Man” (2020) y “All Too Well (The Short Film)” (2022). Lamar por codirigir “Alright” (2015) y “Humble” (2017).

A pesar de contar con seis nominaciones, SZA no fue nominada a artista del año. Su gran éxito “Kill Bill” compite por cinco premios: video del año, canción del año, mejor dirección, mejor dirección de arte y mejor edición. “Kill Bill” no fue nominado en una categoría de género; “Shirt” de SZA está nominada a mejor R&B en su lugar.

