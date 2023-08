ELN pide reunión por supuesto plan de atentado contra fiscal

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) solicitó para este miércoles “una reunión extraordinaria del Mecanismo de Monitoreo y Verificación” del cese al fuego bilateral después de que la Fiscalía denunciara un supuesto plan de atentado de la guerrilla contra el fiscal general, Francisco Barbosa.

El ELN niega los rumores de un supuesto plan de atentado contra el fiscal colombiano, anunciando que “son falsas acusaciones”. FOTO CORTESÍA

“El ELN ha solicitado para el día de hoy una reunión extraordinaria del Mecanismo de Monitoreo y Verificación para examinar la situación creada por las falsas acusaciones del fiscal, que generan grandes dificultades en el desarrollo y confianza del proceso”, dijo la Delegación de diálogos de esta guerrilla, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía denunció ayer que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene vigente un cese el fuego con el Gobierno colombiano por 180 días y que se verá verificado por la ONU, está capacitando a sus integrantes “para producir un atentado con francotiradores” contra Barbosa.

Sin embargo, el ELN se defendió diciendo que es “falsa la noticia” y que el fiscal “intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”.

El fiscal comentó que el ELN no reconocerán la supuesta acusación

Barbosa respondió por su parte al ELN hoy, en declaraciones a periodistas, que el ELN no va reconocer el supuesto plan para atentar en su contra: “Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este, yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir o atribuirse un hecho”.

Indicó además, que por este hecho hay una investigación en curso y recordó que él no es un “enemigo de la paz” pues este levantó más de 19 órdenes de captura contra miembros del ELN y otras 70 con disidencias de las FARC.

Mecanismo de monitoreo

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por la misión de verificación de la ONU, ELN, Gobierno e Iglesia católica, es el encargado de monitorear y evaluar los “incidentes” del cese al fuego que comenzó el 3 de agosto y durará 180 días.

Entre sus funciones justamente está informar y prevenir sobre estos “incidentes”, analizar “de manera imparcial y objetiva los hechos que se presumen como incumplimientos” y elevarlos a la mesa de diálogos, para decidir sobre una posible ruptura del cese.

“Los protocolos existen justamente para evitar informaciones falsas y tendenciosas. Será el Mecanismo de Monitoreo y Verificación quien clasifíque, verifíque, evalúe y califíque cualquier hecho o supuesto incidente que atente contra el Cese (sic)”, recordó la guerrilla.

