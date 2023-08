Alianza Lápiz rechaza movimientos “espanta votos”

Wladimir Rodríguez, secretario general de la Alianza del Lápiz en Aragua, denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro realiza movimientos dentro del CNE con el fin de colocar figuras que sirvan como “espanta votos”.

“El Gobierno nacional en estos momentos está aplicando lo que ha venido aplicando en los últimos 25 años, que es dividir a los sectores de la sociedad venezolana para los actos de votación y crear la abstención”, aseguró.

CAMBIOS POLÍTICOS

Asimismo, destacó que hay sectores dentro de la oposición venezolana que creen erróneamente que con la abstención van a lograr los cambios políticos en Venezuela.

“En primer lugar, queremos señalar que desde la Alianza del Lápiz estamos convencidos que la ruta para producir los cambios por encima de ese CNE que probablemente o posiblemente sea un CNE espantavoto, el único camino para salir de esta crisis y lograr un cambio seguro en Venezuela es a través del voto popular. Y es en el voto popular, en los sectores populares, donde vamos a producir el cambio que tiene que darse en Venezuela”, enfatizó.

AGENDA SOCIAL

A su vez, recordó que en la actualidad es fundamental construir una ruta y una agenda social, económica y política para los venezolanos, en lugar de sentarse a discutir sobre si ir a las urnas o abstenerse.

“Hoy desde la Alianza del Lápiz le estamos proponiendo que en primer lugar, todos los venezolanos de este país y de todas las ideologías políticas un nuevo gobierno que se instale a partir del año de 2025. Este gobierno tiene que garantizarle las tres comidas diarias a los venezolanos, ya que si usted no come, no tiene posibilidades de estudiar ni de trabajar”, condenó.

Para finalizar, Rodríguez insistió en que el voto es el arma fundamental para cambiar y hacer las transformaciones que necesita el país, además de ser garante para estabilizar a la sociedad en paz y en tranquilidad, por lo que los venezolanos cuentan con una nueva oportunidad el próximo 2024.

