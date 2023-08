A pocos días del homicidio de un vecino del municipio Mario Briceño Iragorry, dentro del parque “Gerardo Yépez Tamayo” (o Los Apamates), algunas personas que frecuentemente utilizan dichos espacios enviaron un mensaje claro, tanto a la ciudadanía en general como a las autoridades.

Uso adecuado, atención y seguridad pidieron personas que utilizan el Parque

El dantesco hecho que se registró el domingo 6 de agosto (homicidio de un hombre), ha provocado consternación y reacciones por lo ocurrido, entre ellas, que se hace necesario la instalación de puestos de seguridad en dicha instalación.

El señor Carlos, amante de la flora y la fauna, señaló que “lamentablemente, ante las circunstancias ocurridas en las últimas horas, es necesario realizar un llamado a las autoridades respectivas, y un exhorto, a quienes utilizan el parque”.

“Estos fueron unos espacios muy bonitos, cuidado, donde quedaron las secuelas de la tragedia de 1987, pero a medida que han pasado los años, lo han abandonado y ha quedado en esto, prácticamente en un pasadizo peatonal”, apuntó.

DETERIORO DEL PARQUE

Explicó el veterano hombre, visitante frecuente del “Gerardo Yépez Tamayo”, que no se le está dando la utilidad al parque, por el deterioro en el que se encuentra. “No es de ahora, su estado viene decayendo desde hace más de diez años. Por eso están pasando cosas extrañas por aquí”.

Carlos exhortó a la ciudadanía tener conciencia del uso del parque. “Esto no es un botadero de basura, ni mucho menos de escombros y no hay que tener ojos de águila para ver lo que más abunda aquí. Las zonas verdes, ya no son ni siquiera zonas verdes, el pasto tiene más de dos metros de altura, por lo que pudiéramos decir que el monte decora estos espacios”, describió.

SE REQUIERE SEGURIDAD

El señor no quiso hablar de lo ocurrido el pasado domingo, pero indicó que el momento es oportuno para requerir seguridad interna del parque. “Es necesario módulos de seguridad por aquí, para evitar tragedias”, acotó.

Relató que muchos utilizan el parque para recortar camino “y muchas veces esas personas de bien son sorprendidas por personas disociadas, quienes los asaltan, hasta corriendo peligro de muerte”.

El parque se ha convertido en un botadero improvisado

“Aquí pasan cosas que no salen a la luz pública porque las víctimas no quieren hablar al respecto, pero por el lamentable hecho del domingo, sería oportuno que los órganos policiales realicen patrullajes por estos lados, todos los días, a toda hora; es lo más oportuno”, recalcó Carlos.

PERDIDO EN EL TIEMPO

Por su parte, Gabriela Rodríguez, coincidió con el señor. “Se perdió en el tiempo este parque. Pudo ser un pulmón natural, pero no se le prestó el debido respeto y atención. Ahora suceden muchas cosas, muy contrarias al deber ser de estas instalaciones”, puntualizó.

Ya no se puede ni caminar por salud dentro de “Los Apamates”, manifestó la dama. “Esto se la pasa muy solo por la misma causa de inseguridad. Por el momento no se sabe que ocurrió con el señor que mataron dentro del parque, pero eso es un síntoma que como sociedad, en una democracia protagónica (como la llaman) algo no está funcionando bien y las cosas van mal”, subrayó.

El monte decora el “Gerardo Yépez Tamayo”

La señora hizo un llamado a todos quienes tienen que ver con estos espacios. “Autoridades y pueblo, somos todos responsables de lo que puede estar pasando con estas áreas, las cuales están prácticamente desapareciendo entre el monte y la basura. Si no damos de nuestra parte, esto se terminar de perder. El crimen aquí adentro, es un aviso notorio, de connotación, que deben abrir los ojos de todos; si no prestamos atención a lo ocurrido, realmente somos un seres insensatos, con poco criterio de porvenir, fríos e indolentes. El provecho de estos espacios, es para hacer ejercicios, caminar, como un jardín botánico; pero es una utopía”, finalizó Gabriela.

