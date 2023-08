En Venezuela, el maltrato animal legalmente se considera una falta, mas no un delito es por esto que, los responsables de esta ilegalidad solo deben cumplir con un régimen de presentación y solo si llegan al extremo de atentar contra la vida del animal, podría tener una pena de ocho a 45 días de prisión.



La carencia de una legislación firme que condene a quienes practican distintos tipos de maltrato animal, hace que esta conducta no disminuya, sino que crezca cada día, como en el estado Lara, el cual lidera las listas de lugares con más casos de crueldad animal en Venezuela.

Es por esto que, desde la Asamblea Nacional, se creó una comisión especial que profundice las leyes en contra del maltrato animal, luego de que un grupo de personas realizara una movilización para exigir justicia para el perro comunitario de nombre “Gol”, que asesinaron con un arma de fuego en La Candelaria, Caracas.

En este contexto, organizaciones de todo el país, con el apoyo de proteccionistas independientes, empezaron en todo el territorio nacional la recolección de las 101.000 firmas necesarias para solicitar la creación de la nueva ley.

Aragua se une a la lucha



En el estado Aragua, fundaciones de mucha trayectoria se sumaron a esto, como en el caso de Animales Sin Fronteras, quienes llevan 15 años rescatando animales maltratados o abandonados en las calles de Maracay para darlos en adopción a familias responsables y por eso, cada sábado tienen jornadas de adopción en urbanización Parque Aragua, detrás de un reconocido centro comercial de la zona; en esta oportunidad, también de convirtieron en uno de los puntos de recolección de firmas.



“Nosotros estamos solicitando a través de esas firmas, que el maltrato animal se califique no como una falta, sino como un delito, para que la gente pueda pagar con cárcel. Actualmente eso no ocurre y los violentos quedan con un régimen de presentación y eso es todo y ya no queremos eso”, aseguró Maite Franco, presidenta de la fundación.

Organizaciones dicen no al maltrato animal

Franco aclaró que esta recolección de firmas es el resultado de la organización de todas las fundaciones y proteccionistas independientes en todo el país y que cada día se suman más, lo que agiliza el proceso para poder llegar a la meta de firmas establecidas para hacer la solicitud ante la Asamblea Nacional.

“Estaremos en una jornada permanente hasta lograr la meta, pero sabemos que será rápido porque la gente ya se ha dado cuenta de que los animalitos necesitan de nuestra ayuda. Necesitamos que la ley cambie y que se considere a los animales como un ser que siente el dolor para que también la gente entienda que ellos merecen respeto”, precisó Franco.

En cuanto a la labor que viene realizando desde hace más de una década, la presidenta de esta ONG explicó que junto a un grupo de proteccionistas rescatan animales que se encuentran en situación de peligro, situación de calle, en hogares que no son los más adecuados, como en el caso de aquellos que permanecen encerrados o que los dejan en total abandono cuando las familias se van del país.

Acciones en pro de los animales

“Tratamos de minimizar ese problema que hay, los rescatamos, los recuperamos, los esterilizamos y les buscamos hogares responsables, además de promover la esterilización para frenar la cadena de abandono”, continuó Franco.

Para adoptar con Animales Sin Fronteras, se hace una entrevista para saber si la persona califica para darle una segunda oportunidad a estos peluditos, pero luego de esto, se hace un seguimiento para corroborar que en efecto, se está cumpliendo con el cuidado y bienestar de la mascota.

En otro orden de ideas, Franco precisó que cada día hay menos personas adoptando, por lo que señalan que un animal de compañía requiere de dinero y tiempo; sin embargo, aseguró que de 15 cachorros, adoptan 10.

La problemática radica mayormente en los gatos, ya que cuesta más conseguirles un hogar. “Los gatitos siempre son los menos queridos y los más maltratados. En promedio, si aquí se regalan 10 perritos, gatitos se regalarán 4”, especificó.

“Nuestra invitación es a que adopten; nosotros tenemos animalitos rescatados que han estado en situación de peligro en la calle, pero entiendan también que la adopción es para toda la vida, no se trata de un juguete, es un ser que formará parte de la familia”, finalizó la presidenta de la fundación.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

RB