En esa relación constante humano-animal, existen tres tipos de personas; por un lado están aquellos que no toleran recibir el amor incondicional de esos seres de cuatro patas que vienen a llenar sus vidas de felicidad, hay otros que aman la compañía de sus peluditos y establecen lazos muy importantes con ellos, pero también están los que van más allá, los que entregan todo un proyecto de vida para salvar, proteger y brindar bienestar a los animalitos más necesitados y este es precisamente el caso de la Fundación Rescata Una Vida.

Un proyecto que inició llevando alimento a los perros de la calle y que se dieron a conocer a través de divertidos videos de TikTok, pero que al encontrarse con las verdaderas necesidades que hay en las calles de Maracay, respecto a los animales abandonados, ahora emprenden un proyecto de envergadura, que consiste en que la Ciudad Jardín cuente con un refugio animal que cumpla con el espacio y la logística necesaria para darle una segunda oportunidad a todos esos peluditos en situación de calle.

Mejor atención animal

Mediante la construcción de un refugio con quirófano, la Fundación Rescata Una Vida busca controlar la sobrepoblación y mejorar la salud pública. “Nuestra función es ayudar a todos los animalitos de la calle”, precisó José Ignacio Rodríguez, médico veterinario y presidente de esta organización sin fines de lucro.

“La principal misión de este proyecto es poder darle una mano amiga y brindar un apoyo a esos animalitos que tanto los necesitan porque ellos son parte fundamental de la vida y necesitamos darle el valor que realmente se merecen y además de esto, buscamos controlar un poquito la salud pública, erradicando la sobrepoblación y con eso evitamos muchos accidentes de tránsito y muchas enfermedades”, explicó el veterinario.

El respaldo de un pais



El presidente de la fundación aseguró que los videos para las redes sociales han cumplido con su objetivo, que es el de llegar a más personas de las cuales muchas se han mostrado interesadas en ayudar; también destacó que han recibido el apoyo y patrocinio de una marca de perrarina nacional, para poder dar el primer paso para lograr los objetivos.



“La situación actual de los animales de la calle es compleja, porque podemos rescatar un perrito de la calle, dos o tres y ayudarlo, pero no estamos erradicando la sobrepoblación; entonces queremos un refugio lo suficientemente grande para poder albergar a todos esos animalitos y que a este lugar puedan acudir las personas que deseen adoptar y si al final nadie lo adopta que ellos puedan vivir toda su vida allí en paz”, continuó Rodríguez.

En la actualidad, Rescata Una Vida sale adelante con un equipo pequeño en número, pero grande en aspiraciones y sueños, quienes por sus mismos medios, hacen todo el trabajo, desde crear contenido para las redes sociales, hasta la búsqueda, recate y atención médica de los peluditos y los venezolanos han premiado ese esfuerzo ya que en dos meses consiguieron 35 mil seguidores y 205 mil likes en TikTok, además de muchas bendiciones y palabras motivadoras.

“Para iniciar con todo esto me guié por el contenido de un muchacho mexicano, entonces me puse a pensar que podíamos ser pioneros también en Venezuela y que el mismo amor venezolano nos ayude a construir lo que queremos porque no necesitamos de nadie más para ver un país mejor, nosotros mismos podemos lograrlo”, concluyó Rodríguez.

