Jubilados de la Alcaldía de MBI exigen el pago de su cestaticket

Trabajadores jubilados de la Alcaldía de Mario Briceño Iragorry este mes no han recibido el pago de su cestaticket aprobada por la Onapre e incluida en la contratación colectiva del año 2013; por lo tanto, el sindicato que los respalda presentó un documento de amparo ante la Dirección de Recursos Humanos del mencionado organismo público.

Pablo Rangel, trabajador jubilado de la Alcaldía de MBI

Son más de 100 adultos mayores los que se encuentran en esta situación, tomando en cuenta que los jubilados de la Cámara Municipal sí recibieron este pago, al igual que los trabajadores activos, pero hasta ahora la única respuesta que han recibido es que no hay recursos.

FUNDADORES DE LA ALCALDÍA

Es importante mencionar que la mayoría de estas personas fueron fundadoras de la mencionada alcaldía y afirman que desde el aumento del cestaticket en el mes de mayo, se vienen presentando irregularidades, en cuanto al pago puntual del mismo.

“Nosotros discutimos la contratación colectiva en el 2013 cumpliendo con el estudio socioeconómico requerido y la Onapre y la Alcaldía nos aprobaron la cestaticket de los jubilados y ese documento está firmado por dos ministerios, la vicepresidencia de la República y por Diosdado Cabello, quien para ese entonces era el presidente de la AN”, explicó Pablo Rangel, uno de los afectados.

Además de esto, Rangel precisó que les han dicho que la Onapre no ha enviado el dinero que les corresponde para este pago, el cual representa el 70% del mismo. “Ya este es el tercer mes en el que se atrasan con el pago y no podemos seguir así el resto de los meses, alguien tiene que buscar solución porque la pensión no alcanza para nada y nosotros no estamos en edad de estar buscando empleos de tiempo completo”, precisó.

“Señor alcalde Brullerby Suárez, póngale voluntad a nuestro caso, lo invito a que revise la nómina y se dé cuenta que son 83 bolívares lo que cobramos quincenal; eso nos alcanza para nada, y somos adultos mayores. Cumpla con la contratación colectiva que son nuestros derechos adquiridos que nos hemos ganados con esfuerzo, porque nosotros levantamos este municipio, cuando empezamos aquí, no había ni una máquina de escribir en esas oficinas”, concluyó el jubilado.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

