Vecinos del barrio San Agustín, en Maracay del municipio Girardot, denunciaron el mal estado en que se encuentran al menos 45 viviendas del sector, ya que a raíz de las recientes lluvias, los techos están a punto de caer, lo que ha generado preocupación y angustia en la colectividad.

Ante la falta de respuesta gubernamental, los vecinos han reparado sus casas por autogestión

Ante esta situación, los residentes han hecho un llamado a las autoridades para que se aboquen a dar solución a la problemática, por lo que señalan que es necesario realizar las reparaciones de las mismas para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes en este populoso sector.

VIVIENDAS EN MAL ESTADO

Al respecto, Sonia Blanco, líder comunitaria, indicó que en menos de tres meses, tres viviendas de la zona han sido severamente afectadas y por ser un barrio antiguo la mayoría de las casas están en mal estado, lo que tiene en alerta a los habitantes ante el inicio de las lluvias.

“El llamado es al señor Presidente de la República, usted cuenta con nuestro apoyo, pero necesitamos que se nos dé respuesta a nuestro problema. A 45 familias se les está cayendo el techo, la mayoría de las edificaciones están hechas de barro y al ser antiguas no aguantan las fuertes lluvias por lo que colapsan”, dijo.

Asimismo, explicó que como comunidad organizada, cuentan con un proyecto ya cargado para la rehabilitación de las viviendas, sin embargo, hasta ahora no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de los entes competentes.

“La gobernadora también conoce la situación, pero al parecer no tiene los recursos. Esperamos que se nos dé respuesta, solicitamos al Presidente que otorgue los recursos a la gobernadora para que cumpla con nosotros, esta es una comunidad de 900 votantes y necesitamos una solución”, aseveró.

SIN SERVICIO CANTV

Por otro lado, Zuleima García, vecina del lugar, manifestó que tras los derrumbes ocurridos en algunas viviendas del sector han sido afectadas las líneas de Cantv, dejándolos sin servicio de telefonía e internet.

“Cuando se cayó la segunda vivienda que da con la avenida Fuerzas Aéreas, también se cayeron las líneas de Cantv, hemos hecho las solicitudes en las oficinas centrales y hasta ahora no nos han dado respuesta”, afirmó.

No obstante, condenó que a pesar de la falla, la empresa de telefonía fija sigue cobrando el servicio, por lo que se ven obligados a pagar para no perder la línea, “no tenemos internet ni tenemos tono en el teléfono y sin embargo nos están cobrando los recibos. Este mes me llegó un recibo de 300 bolívares sin haber utilizado el servicio”, aseguró.

Para finalizar, agregó que ante la falta de respuesta de la compañía nacional, han tenido que contratar un servicio privado, ya que necesitan de la comunicación para realizar sus labores diarias.

