La Alianza Social de Trabajadores de Aragua rechazó la sentencia de 16 años de cárcel a dirigentes sindicales y denuncia la manipulación del sistema judicial por parte del régimen, además, critican al fiscal general de la República por su “complicidad con el régimen” y exigen justicia para los trabajadores que siguen luchando por sus reivindicaciones laborales.

Cupertino Peña, representante de la Alianza Social de Trabajadores de Aragua

Asimismo, Cupertino Peña, en representación de esta organización, denunció desde la sede de Aragua en Red, que muchos trabajadores “que por un mejor futuro en Venezuela”, han sufrido agresiones en diversas oportunidades y por lo tanto, hace un llamado a continuar protestando y luchando tanto en ámbitos reivindicativos como políticos “para derrotar al régimen”.

En este sentido, Peña afirmó que las protestas continuarán, incluyendo una programada para el próximo 19 de agosto, precisamente para exigir la liberación de los presos políticos.

“Rechazamos de manera contundente la agresión contra el movimiento sindical y los trabajadores venezolanos al sentenciar a 16 años de cárcel a dirigentes sindicales y sociales, sobre todo porque es una sentencia de un tribunal amañado al servicio del régimen. Han utilizado la justicia para montar crímenes, para borrar evidencias y en este caso sentenciar sin pruebas contundentes, como en el caso de nuestros compañeros que fueron incriminados”, explicó Peña.

En este orden de ideas, el representante de ASTA, considero que la situación que viven los trabajadores en Venezuela es tan crítico que no están dispuestos a darse por vencidos en cuanto a las luchas que han mantenido durante meses, ya que ayer se cumplió un año y cinco meses del último aumento salarial y la única respuesta que han obtenido del gobierno es “acoso laboral, despido, persecución, destierro y cárcel”.

PALABRAS AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

“No hay una cosa más peligrosa que un fiscal se parcialice y que sea cómplice del régimen. Un fiscal que todavía el pueblo venezolano está esperando que nos diga dónde está Tareck El Aissami, responsable del desfalco a PDVSA; sin embargo, convoca una rueda de prensa para decir que los seis sindicalistas presos son unos vagos conspiradores”, expresó el representante de este grupo sindical.

Por consiguiente, Peña, hizo mucho hincapié en que el fiscal “es un mentiroso que manipula la opinión pública” y lo responsabiliza por el hecho deque muchos trabajadores hayan tenido que pagar con cárcel por ejercer el derecho al reclamo.

De tal manera, que los miembros de ASTA, en compañía de otras organizaciones sindicales que hacen vida en el estado Aragua, aseguran que no queda otro camino más que profundizar la lucha reivindicativa y gremial pero también la lucha política porque “el principal objetivo debe ser derrotar al régimen por la vía democrática y constitucional”.

Por tal motivo, expresaron su solidaridad con los seis sindicalistas y exigieron la libertad inmediata de todo aquel ciudadano que está detenido en cárceles por desistir de las políticas del gobierno nacional, liderado por Nicolás Maduro

“Vamos a seguir protestando, por eso, el 19 de agosto tendremos una protesta para pedir la libertad no solamente de nuestros compañeros sino de todos los presos políticos, sean civiles o militares, porque a nosotros no nos intimida con sus acciones. Vamos a seguir manteniendo esa candelita en la calle porque no nos han podido apagar, sino que más bien aspiramos que con esto se puede fortalecer más la lucha de los trabajadores”, finalizó Cupertino Peña.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

YN