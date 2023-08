La réplica del Espadín del Brigadier Simón Bolívar, Libertador y Padre de la Patria Grande, fue entregada por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava a la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, en un acto simbólico que se realizó en el escenario histórico, Ingenio de Bolívar, ubicado en San Mateo.

Este recibimiento se llevó a cabo en el marco de la conmemoración de los 210 años de la Campaña Admirable; por lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, el Espadín Bolivariano cumple una ruta por el país, representando la defensa de la Patria.

Los dos gobernantes regionales estuvieron acompañados por el presidente del Consejo Legislativo del estado Aragua, José Arias, la alcaldesa del municipio Bolívar, Lolimar Montilla, el secretario de gobierno regional G/D Pedro Luis Álvarez Bellorín, el nuevo comandante de la ZODI Aragua, GD/ Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, así como el G/D Marlon Dulcey Parada, el parlamentario (AN) José Gregorio Colmenares y representantes del Poder Popular, de los poderes públicos de ambas entidades federales, legisladores, concejales y demás Fuerzas Vivas.

ENTREGA DEL ESPADÍN

Al momento de entregar el Espadín, el gobernador Lacava dijo sentirse orgulloso del encuentro en su “vecino, hermano y amado estado Aragua, con mi hermana, su gobernadora revolucionaria, bolivariana, Karina Carpio. Le he entregado este Espadín del Libertador que conmemora los 210 años del inicio de la Campaña Admirable”.

“Por todas estas tierras pasó Bolívar con su fuego sagrado. En Carabobo lo recibimos con mucho orgullo también de las manos de nuestro hermano gobernador Primitivo Cedeño del estado Portuguesa, y ahora me ha tocado el honor de traerlo aquí a San Mateo, casa del Libertador, donde se forjó el niño Simón y donde se generaron eventos históricos”, expuso el mandatario carabobeño.

Dijo Lacava que el espacio (Ingenio Bolívar) está cargado de historia, “de esa vibra bolivariana a la cual todos nosotros sinceramente nos llena el alma”.

Nos acompañan también todos los soldados oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los equipos de gobierno de nuestros estados Carabobo y Aragua, y repito, dejo en buenas manos, este Espadín de nuestro Libertador para que siga su marcha triunfal hasta llegar a Caracas, puntualizó.

“Muchas gracias gobernadora, por este espacio, gracias por estar presente, por ser como ustedes, porque me enorgullece muchísimo decir que soy su amigo y su compañero de camino y de lucha. Así que, Aragua y Carabobo, siempre juntos en estos eventos patriotas”, recalcó Lacava.

RECEPCIÓN

Por su parte la gobernadora Karina Carpio mostró su satisfacción por la deferencia de su homólogo de Carabobo. “Estar aquí en estos espacios, nada más y nada menos que en la entrega y recepción del Espadín de nuestro Libertador, considero es uno de los actos más memorables y más sensibles que se haya hecho aquí en la región. Es la ruta admirable, la ruta de la conciencia, la ruta de las luchas revolucionarias, de las luchas bolivarianas, encabezadas por el hombre más importante que ha nacido y que ha parido esta patria, nuestro Simón Bolívar”, aseveró.

“Estamos complacidos que me hagas la entrega de este estandarte en este espacio con carga espiritual que no podemos dimensionar, una carga histórica que precisamente es lo que hace emblemático este espacio donde nacieron los fundamentos de nuestra revolución. Nada más pensar que Bolívar caminó por aquí, nada más pensar que Bolívar gateó y que sus sueños forjados, los sueños formadores para esta revolución, para la transformación de nuestra patria; en estos momentos, han tratado de quebrar la fe, quebrar la esperanza, pero así, como me entregas este Espadín, nosotros empuñamos la espada del amor, la espada de la libertad, la esperanza y la fe”.

Carpio subrayó que Venezuela ha decidido ser libre. “¿Cuánto nos ha costado nuestra libertad? Muchas batallas, muchas campañas, muchos espacios, mucha sangre, mucho llanto, mucho lloro, muchas soledades y también muchos miedos. Me atrevo a decir, pero aquí con esta Venezuela, con esta historia contemporánea de nuestra patria, esos ideales bolivarianos permanecen intactos”, comentó.

“DEFENDER NUESTRA PATRIA”

Afirmó la gobernadora aragüeña que el pueblo venezolano ha decidido defender la patria, “cueste lo que cueste, sangre, si es nuestra sangre, si es nuestra vida, querido gobernador, yo estoy segura también, por tus principios y tus ideales, es el mismo pensamiento que tengo yo, defender a nuestra patria”.

Carpio agradeció al Primer Mandatario nacional, por su heroica y gallarda posición al frente de “las batallas más duras, en la que han tratado de corroer los cimientos de nuestra patria”. “Hemos construido desde Bolívar y de todos los próceres de todas las generaciones el andamiaje perfecto para que esta revolución siga marchando y siga dando frutos como los que hizo Bolívar, como los que hizo Chávez y como los que quiere Maduro”, concluyó la gobernadora.

