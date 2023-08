Petro asegura que usan a su hijo para tumbar su gobierno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves que continuará su mandato hasta 2026 y que “han intentado” enfrentarlo con su hijo Nicolás Petro Burgos para tumbar su Gobierno, luego de que este último, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijera a la Fiscalía que parte del dinero que recibió entró a la campaña presidencial de su padre en 2022.

“Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca (…) para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia”, dijo el mandatario en un acto con campesinos en Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre.

El mandatario neogranadino desestimó los rumores de su conocimiento sobre la entrada de dineros irregulares a su campaña electoral, el presidente aseveró que “jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para tener el poder”, indicó el diario local El Tiempo.

Sobre versiones en las que se afirma que Nicolás Petro ha dicho al ente acusador que su padre sí sabía sobre los presuntos dineros irregulares en su campaña, el mandatario respondió que “si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado”, añadió El Tiempo.

Promete mandar hasta 2026

Petro, que el próximo lunes cumplirá el primero de sus cuatro años en el poder, subrayó que su elección se la debe “al pueblo y a nadie más” y por eso “es al pueblo al que debo responder”.

“Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales (…) Nos vamos hasta el año 2026”, enfatizó.

