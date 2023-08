El Papa designará a un representante permanente “que sirva de puente entre Rusia y Ucrania”

El Papa Francisco designará a un representante permanente que sirva de puente entre Rusia y Ucrania debido a que está convencido de que “no está madura la cosa para un Concilio Vaticano III. Y tampoco es necesario en este momento, puesto que no se ha puesto todavía en marcha el Vaticano II”. Así lo expresó en la revista “Vida Nueva”, en una edición especial con motivo de los 65 años del semanario católico.

Papa enviará representante entre Rusia y Ucrania / FOTO CORTESÍA

El Santo Padre reflexionó con el equipo de la revista en un coloquio en el que repasa los principales temas de la agenda internacional y de la Iglesia, además de analizar esta década de pontificado. “Soy una víctima del Espíritu Santo”, confiesa Bergoglio sobre cómo fue su elección como Sucesor de Pedro, develando algunos detalles sobre cómo vivió aquel momento. Sobre su ímpetu reformador, explica que “tienes que medir hasta dónde puedes pasar el límite y hasta dónde no puedes. Y ahí hay cierta impotencia, pero creo que eso es bueno, porque te evita creerte un dios o alguien todopoderoso”.

“Soy una piedra en el zapato”

A la par, reconoce que “todavía no me he atrevido a acabar con la cultura de corte en la Curia”. En cualquier caso, plantea que “no podemos reformar la Iglesia sin el Evangelio”. Preocupado por “la rigidez” en algunos sectores eclesiales, Francisco llama a “desenmascarar a los profetas de la confusión”. En cuanto a la responsabilidad que supone pastorear a más de 1.300 millones de católicos, asegura que los problemas “nunca me han quitado el sueño”. Sin embargo, sí se muestra consciente que su denuncia de las desigualdades le ha generado más de un quebradero de cabeza: “Soy una piedra en el zapato para más de uno. De cualquier imperio hablo mal, sea de la tendencia que sea”.

La relación con Ucrania

En relación con la guerra de Ucrania, el Papa confirmó que el cardenal italiano Matteo Zuppi, designado como enviado especial de su ofensiva de paz, viajará a Pekín, tras visitar Kiev, Moscú y Washington. Sobre la mediación para lograr el regreso de los menores deportados a Rusia, Francisco apunta que “estoy pensando en designar a un representante de forma permanente para que sirva de puente entre las autoridades rusas y ucranianas”. Más allá de este conflicto, devela que el Vaticano ultima “un encuentro por la paz con los dirigentes religiosos en Abu Dabi”.

