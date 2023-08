Javier Bertucci, presidente del partido El Cambio anunció la juramentación de las estructuras políticas de la organización en todo el país. Aseveró que la iniciativa tiene como objetivo «organizar, escuchar y concretar el cambio que todos queremos».

Así lo anunció a través de su cuenta en la red social Twitter. Bertucci, también diputado de la Asamblea Nacional (AN) del 2020 lideró un acto de juramentación en el estado Nueva Esparta.

«¡Rendirnos… jamás! Nuestro compromiso es con Venezuela. Hemos iniciado en Nueva Esparta la juramentación de nuestras estructuras. Iremos estado por estado, como lo hemos hecho desde nuestros inicios en 2018 para organizar, escuchar y concretar el cambio que todos queremos», escribió el pastor evangélico.

No se anuncia la participación de Bertucci

La movilización en la estructura de El Cambio se da en vísperas de la elección presidencial del 2024, aunque Bertucci no ha manifestado, hasta ahora, intenciones de medirse en los venideros comicios.

Bertucci es diputado del Parlamento. Fue candidato a la gobernación de Carabobo en las elecciones conjuntas del 21 de noviembre de 2021. Fue candidato en las presidenciales del 22 de abril de 2018, en la que perdió con 925.042 de votos, según el Consejo Nacional Electoral.

«La unidad es imprescindible. Si vamos a elecciones en el periodo 2024-2025, es imposible irnos con división o con complejos entre partidos», dijo el diputado en el acto. Indicó que es importante que los líderes de las toldas opositoras entiendan que todos son necesarios para enfrentar y derrotar al actual Gobierno.

Mesa de Debate

Con relación a las primarias, calificó de necesario que una que se realicen se se establezca una mesa de debate, para revisar las candidaturas de algunos liderazgos que, eventualmente, no podrán postularse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por causa de estar inhabilitados.

«Debemos tener responsabilidad política. No entiendo por qué líderes que no pueden participar en procesos políticos se postulan en unas primarias, con incluso posibilidades de ganarlas, pero que solo levantan esperanzas y crean expectativas que no podrán cumplir al pueblo», sostuvo el dirigente opositor.

El Cambio aún no decide si sumará su apoyo al que resulte vencedor de las primarias. Eso será consultado entre las bases en una convención. Además, enfatizó que el diálogo con el vencedor de esas primarias, y los demás que han manifestado su candidatura presidencial debe darse de manera obligatoria para fortalecer la unidad opositora.

elsiglo