Este miércoles, nuevamente los jubilados del sector educativo realizaron una manifestación pacífica en las afueras de la Gobernación, para exigirle respuestas a la primera mandataria regional ante la promesa incumplida de hace cinco meses de garantizarles la cirugía a personas con cataratas crónicas.

Además de esto, los adultos mayores afirmaron que en pocos días se vencen sus exámenes médico que costaron entre los 80 dólares y los 200 dólares y no cuentan con recursos suficientes para costearlos nuevamente.

Por otra parte, los jubilados que se mantienen en protesta en la sede del Ipasme, como en la Gobernación, que esta petición inició en el mes de enero, y hace cinco meses, el 3 de marzo, que el ejecutivo regional asumió este compromiso y envió a 23 adultos mayores hasta Caracas para que se atenderan y allí solo les hicieron algunos exámenes y los enviaron nuevamente a Maracay para que les hicieran la cirugía, cosa que nunca ocurrió.

Jubilados continuarán con el peregrinaje

El profesor Teodomiro Aguilar, en nombre de los trabajadores jubilados y pensionados del estado de Aragua, aseguró que continuarán con este “peregrinaje”, hasta que finalmente, el Gobierno les dé una solución.

“Ya es la tercera vez que venimos a la sede de la Gobernación para buscar respuesta a una problemática que estamos confrontando desde el 25 de enero, fecha en que se inició el proceso de censo y registro de los compañeros que padecen de catarata crónica. Sin embargo, el pasado 18 de julio fuimos a la sede del Ipasme para buscar respuestas, nos dijeron en el transcurso de la semana nos estarían llamando y hasta el momento, esa llamada nunca llegó”, explicó Aguilar.

Esperan atención de la Misión Milagro

El profesor jubilado también comentó que hubo un operativo de la Misión Milagro en el que se les atendió quirúrgicamente 256 de los 1.023 registrados. “De tal manera que podemos decir que hay un acto de mentira, demagogia y burla hacia estos compañeros que requieren la intervención quirúrgica urgente”, afirmó.

En este sentido, José Tovar, uno de los 23 jubilados que estuvo en Caracas con la esperanza de recibir la tan deseada cirugía y quien en la actualidad ha perdido casi la totalidad de su visión, relató que gastó $200 en unos exámenes que ya están por vencerse.

“Yo no tengo dinero, yo vivo en la calle, gracias al profesor Teodomiro estoy en esta lista con mis compañeros, pero yo no veo, estoy ciego, me llegan los carros, choco con las aceras. Yo fui a Caracas donde nos hicieron exámenes, pero nos dijeron que la operación se tenía que hacer aquí en Maracay”, contó Tovar.

Por otra parte, Alí González, vocero de los 23 jubilados dijo que se trasladaron hasta la ciudad capital, donde le informaron que había una programación con la Misión Milagro en Aragua y resultarían ser los primeros en atender, pero esto nunca ocurrió. “Ahora ya quedamos con los exámenes vencidos y nuestros compañeros quedando ciegos, incluso, uno de ellos recientemente casi lo atropellaron por un vehículo”, puntualizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO