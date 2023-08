Con las recientes ondas tropicales la comunidad de Aguacatal, en el sur de Maracay, quedó nuevamente en una crítica situación, ya que el agua proveniente del lago Los Tacarigua, subió por encima del metro y medio en algunas zonas de las calles Las Brisas, Paraíso, Principal, Unión y 28 de Mayo, y su descenso es lento ya que continúan las lluvias.

Al parecer los niveles pluviométricos superaron la capacidad de la bomba de achique que opera en la estación de rebombeo ubicada en el muro de contención de dicho sector, por lo tanto, vecinos esperan que en las próximas horas sea instalada una segunda bomba para poder mitigar el agua que continúa estancada.

Alcaldía brinda atención

Es importante mencionar que desde la noche del martes, personal de Gestión Social de la Alcaldía de Girardot se desplegó en el lugar para brindar atención médica y de alimentación a los habitantes de la comunidad.

En este sentido, Luis Ramírez, vocero del consejo comunal y responsable principal del comité de Vivienda y Hábitat en la comunidad de Aguacatal II, informó que alrededor de 125 familias se vieron afectadas por las fuertes precipitaciones que fueron producto del paso de la onda tropical número 22.

Despliegue en Aguacatal

“Esta comunidad por ser una de las más bajas de nuestro estado, se inundó, tanto así que la calle 28 de Mayo, que no se anegaba desde el año 2017, en esta oportunidad también se vio afectada y esto se debe a que cayó una cantidad exorbitante de agua”, comentó Ramírez.

Asimismo, el vocero de hábitat y vivienda aseguró que han recibido el apoyo del gobierno regional local para la atención de los afectados y que el alcalde Rafael Morales, quien estuvo en la comunidad el día miércoles, dio las instrucciones para que se instalara otra bomba en la estación de rebombeo para poder, finalmente, mitigar el agua que aún permanece estancada.

“Nosotros tenemos este problema permanentemente, pero con la lluvia se agrava más y en esta oportunidad la cantidad de agua superó la capacidad de bomba que tenemos, así que en estos momentos hay unas 60 viviendas de gravedad, a las cuales hay que darles prioridad para el proceso de reubicación”, precisó.

Hablan los vecinos

Ramírez también agradeció al Gobierno nacional, que de la mano de las autoridades regionales y locales ya han entregado 15 viviendas a los afectados del lago y este mismo año, esperan seguir entregando. “Estamos sentados en una mesa de trabajo donde también participa el consejo comunal y vecinos para lograr alcanzar los objetivos”, constató.

Recorrido

El equipo reporteril del Diario elsiglo, recorrió algunas de las calles más afectadas para escuchar las impresiones de los vecinos que vivieron una noche de angustia el pasado martes, debido al torrencial aguacero acaecido en horas de la noche.

Cristóbal Peñalver, habitante de la calle los jardines, relató que el agua le llegaba por encima de los tobillos dentro de su casa y por encima de las rodillas al salir a la calle.

Resultado de malas decisiones

“La problemática de esto es un resultado de muchas malas decisiones que se han tomado a lo largo de los años por los entes competentes. Aquí se han presentado muchos proyectos, pero ya tenemos 13 años esperando a que sean ejecutados y ahora el muro de contención presenta filtraciones y por eso nos seguimos inundando aunque no llueva”, afirmó Peñalver.

Sin embargo, en esta oportunidad, este afectado reconoció que el alcalde Rafael Morales ha estado presente y les ha brindado el apoyo y la atención, dándole respuesta incluso a las personas que perdieron sus enceres.

Requieren respuestas

“Ojalá que a esta comunidad le den respuesta oportuna en cuanto a la reubicación de las familias afectadas, porque aquí se pierde el sueño, se pierde el descanso, momentos de alegría y la familia se desespera”, acotó Peñalver.

También, Jhonny Figuera, quien vive entre la calle Los Jardines y Paraíso, las más afectadas por esta situación, donde en algunas partes, el agua le sobrepasa la cintura, aseguró que aunque reconoce la labor de las autoridades, necesitan que le den celeridad al tema de las viviendas.

85 familias con afectación



“En esta situación no podemos permanecer aquí, hay niños, adultos mayores; estamos hablando de aproximadamente 50 familias afectadas directamente y 85 con afectación, tomando en cuenta que hay zonas donde el agua está por encima del metro y medio de altura, incluso dentro de las viviendas; hay casas que en estos momentos están inhabitables”, señaló Figuera.

Del mismo modo, este habitante del sector, precisó que la lluvia de este martes cesó a eso de las 11:30 de la noche y a esa hora tuvieron que abandonar sus viviendas por los altos niveles de agua que hasta este momento no ha bajado en su totalidad.

“Es muy difícil vivir aquí cuando además de este problema que es evidente, la red de aguas servidas y de aguas blancas ya no funcionan, cuando no hay gas, no podemos cocinar porque nosotros tenemos que quitar la electricidad, debido a que el agua sobrepasa los niveles de los tomacorrientes; son muchas las carencias que tenemos, por eso la solución es que nos ayuden a salir de aquí”, culminó Figuera.

CHIQUIQNUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA