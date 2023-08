El tráfico ilegal de fauna silvestre ha sido el principal responsable de la desaparición de muchas especies y la razón de que los zoológicos estén abarrotados de animales, no obstante, la misma sociedad responsable de que esto ocurra, señala y desacredita la existencia de estos centros.

El verdadero enemigo es el tráfico de fauna

Partiendo de la idea de que “sin comprador no hay traficante”, se puede decir que todo aquel que compre un animal de fauna silvestre, es tan responsable de su extinción como aquel que la extrajo de la naturaleza.

“Mientras las personas sigan comprando animales de fauna silvestre, esto no va a terminar. Porque todavía hay campesinos que se rebuscan vendiendo monos, y es culpable de la situación, pero el que lo compra, también es culpable porque fomenta el tráfico y a esas personas hay que aplicarle la ley”, comentó Pantin.

SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES

Del mismo modo, el propietario del zoológico explicó que una vez que se libera un animal, su existencia ya no depende del zoológico en sí, sino de otros organismos del Estado que deben velar por la supervivencia de las especies con resguardo y vigilancia en los parques nacionales, siendo este un trabajo que le corresponde a guardería ambiental y a la conciencia de los ciudadanos.

“El zoológico colabora cuando se trata de animales rescatados o animales heridos, también si se trata de cesión voluntaria, aquí los podemos atender y luego liberarlos según sea el caso, pero no estamos autorizados para decomisar ni trasladar especies sin autorización para eso está Protección Civil y el Ministerio de Ecosocialismo. Las denuncias se hacen a través de estos organismos y ellos autorizan al zoológico la búsqueda y traslado del animal”, continuó el veterinario.

CRISIS DE ESPACIO

El número de animales víctimas del tráfico de fauna silvestre, supera por mucho la capacidad de los zoológicos en Venezuela, entendiendo que estos deben estar en condiciones óptimas.

“A veces hacemos de tripas corazón porque no podemos aceptar todos los animales que la gente quisiera, porque no podemos llenar nuestros espacios de jaulitas chiquitas por todos lados. En nuestro país no existen centros de custodia, para recibir animales y de allí ubicarlos en los centros que tenga disponibilidad si se determina que no pueden ser liberados, entonces los zoológicos están cumpliendo esa función y terminan siendo albergue de muchos animales y no hay tanta capacidad para eso”, continuó Pantin.

El zoológico Leslie Pantin promueve la educación ambiental para tratar de minimizar este problema

Tuenade Hernández nos comentó por su parte que, es precisamente para evitar situaciones como estas que la educación ambiental debe ir orientado hacia la ilegalidad de tener fauna silvestre en cautiverio, comenzando por el hecho de que a través de las redes sociales se han normalizado comportamientos relacionados con esto, como por ejemplo imágenes de personas con chigüires que llevan ropa y los pasean como si se tratara de un perro y así como este ejemplo, existen muchos otros.

“Últimamente se han presentado muchos casos de tráfico de cunaguaros y ya no tenemos espacio para seguir recibiéndolos y toca contactar a otras instituciones y es difícil, porque también están a su máxima capacidad y pienso que la solución no está en habilitar más espacios, sino en que la gente tome conciencia”, añadió.

LA CONSERVACIÓN ES HUMANA

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha tomado de la naturaleza lo necesario para su supervivencia, de allí nace la cacería, una práctica milenaria cuyo objetivo inicial era garantizar la alimentación del hombre.

En la actualidad, muy pocas personas cazan para comer, sino que lo hacen por deporte o por comercio, y esa caza indiscriminada arroja números alarmantes ya que muchos restaurantes también apoyan y se benefician.

“La preservación empezó a hacerse cuando la humanidad empezó a criar animales de granja y ya no necesitabas cazar porque tenías animales ahí a la mano, con una carne más blanda, más sabrosa, los animales silvestres son más duros, porque son más musculosos, así que no tiene sentido que la gente haga eso”, puntualizó el propietario de este reconocido zoológico.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

