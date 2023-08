elsiglo sigue sumando éxitos en la era comunicacional

En una noche especial llena de rencuentros, abrazos y mucha alegría, se llevó a cabo la entrega de la Orden en su Única Clase Analuisa Llovera, que otorga el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, donde el jefe de redacción de elsiglo licenciado Jhonny Ozalh y el periodista Héctor Briceño, resultaron galardonados con esta imposición.

Junta del CNP-Aragua y el jurado calificador de la Orden

Dicha orden se entrega a los destacados comunicadores sociales que tienen más 20 años en el ejercicio de esta hermosa profesión, por su destacada labor comunicando con ética, profesionalismo, pasión, enfocados en hacer un mejor país a través de los diversos medios de comunicación.

Este 2023 el CNP no dejó de apreciar la labor de sus agremiados, y desde los espacios del Centro de Profesionales Universitarios del estado Aragua (Ceproaragua), realizaron este evento íntimo donde los postulantes tuvieron que ofrecer un discurso al jurado calificador de la orden, donde además la licenciada Amira Muci también resultó galardonada con esta Orden.

Los homenajeados entre los periodistas

EL ARQUITECTO DE TRIUNFOS

En esta ocasión, el licenciado Jhonny Ozall, quien con 32 años prestando su servicio al periodismo, comenzó a mediados de los años 80 como periodista durante su etapa como estudiante de bachillerato.

El licenciado Ozall recibiendo el honor del CNP

Seguidamente para el 1991 comenzó a ejercer de lleno esta profesión al obtener su título como licenciado en comunicación social, ejerciendo en dos medios de la región central del país, pero siendo elsiglo su hogar desde hace más de 20 años de carrera ininterrumpidas, cumpliendo las labores de reportero y jefe de redacción durante muchos años.

Y es destacar que bajo ese agudo olfato periodístico, siempre atento al acontecer diario, en los años 2021 y 2022, el edificio azul salió triunfante con dos Premios Simón Bolívar, por los trabajos “Más Allá de la Pandemia” y “Tiempos de Emprender”, dándoles oportunidades a reporteros noveles a brillar con su talento.

Lic. Jhonny Ozall

“Estoy muy emocionado por recibir esta Orden de mucha importancia, no solamente en el marco del periodismo aragüeño sino incluso en todo el país. Es un homenaje que hay que apreciarlo en todos los sentidos”, expresó el jefe de redacción minutos después de la imposición de la Orden.

Ozall asegura que el reto de los periodistas de vieja guardia es mantenerse a ritmo del crecimiento de las nuevas tecnologías comunicacionales, asumiendo retos y seguir formándose crecer como periodistas y seguir transmitiendo la información.

Asimismo comentó que la era digital arrasó con viejas formas de hacer periodismo, pero que aún así hay que adecuarse a estos constantes cambios tecnológicos. “Hasta la manera de enfocarlo y de aprender para seguir haciendo un buen periodismo”, concretó Ozall dedicándole su este galardón a su madre Isabel Castillo y a su padre Ramón Ozall, quien Dios los tiene en su gloria en estos momentos.

CONSTANCIA, PERSEVERANCIA Y APRNEDIZAJE

Hablar del licenciado Héctor Briceño, es también decir constancia, perseverancia y años de aprendizaje, creciendo en la población de Boconó, estado Trujillo, aprendió gracias a su padre quien lo llevó por este camino.

Egresado de la Universidad del Zulia desde hace más de 25 años, su dedicación a la comunicación social lo ha llevado a trabajar en medios reconocidos en el occidente del país, como diario Los Andes y Teleboconó respectivamente.

Lic. Héctor Briceño

Su llegada al estado Aragua fue por cuestiones del destino como muchos dirían, pasando por varios medios de la entidad, hasta su llegada a elsiglo durante los primeros años del 2000, marchándose en el 2009 y regresando en el 2021, todo a la par en su otra vocación: formar a nuevos periodistas en la Universidad Bolivariana de Venezuela.

“Contento colega, amigo Lino Hidalgo y Betzabeth Delgado, porque este es el reconocimiento al trabajo que se ha hecho por más de 25 años. Hoy estoy seguro que esta noche no fue nada fácil para el jurado calificador de esta Orden Analuisa Llovera, observamos compañeros que postularon seis opciones, hace pensar uno que no hubo ni vencidos, ni vencedores”, comentó.

El reportero de nuestra casa editorial, agregó que ha representado un reto para él regresar al diarismo en esta era digital, afirmando que cuando salió de elsiglo, aún se usaba con frecuencia el lápiz, la grabadora y el anotador para recopilar la información.

“Los avances tecnológicos no han sido fácil, sobre todo al vincularme con los equipos. Quienes me conocen saben que hago periodismo patiando la calle, con bolígrafo, una libreta, incluso una cámara. Pero hoy me ven con equipos sofisticados, micrófonos donde nos toca buscar el apoyo o estirarnos para poder cumplir, porque eso forma parte del trabajo de las redes y la inmediatez”, puntualizó Briceño.

UN ANDAR DE EXPERIENCIAS Y ADAPTACIONES

Amira Muci lleva 34 años en el mundo del periodismo en Aragua y en otras partes de Venezuela, llevando su voz durante muchos años a muchos oyentes con su palabra siempre elocuente y cautivadora.

Este martes en los espacios de Ceproaragua, efectivamente esos andares de experiencias y adaptaciones, fueron reconocidos por el CNP-Aragua, donde entre lágrimas de alegría, recibió esta Orden por su trayectoria tanto como profesional y gremialista.

Licda. Amira Muci

“Estoy emocionada y agradecida, mucho más comprometida que antes a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante más de 30 años de ejercicio profesional, a ser autentico, a ser íntegros, a entender que para comunicar hay que estar comprometidos con la transformación de nuestro entorno, que somos servidores públicos para cumplir con una misión, y ahora con este Analuisa Llovera que es un reconocimiento, el más imporante que otorga el Colegio Nacional de Periodista, pues sencillamente el compromiso es mayor”, agregó.

La conductora “Con A de Amira”, también es una periodista que no le costó nada adaptarse a las nuevas tecnologías y avances de la comunicación, que de hecho ha brillado con su portal propio de renombre en la región, y que todos al escuchar su nombre saben que hay un curucuteo.

“La era digital nos ha traído importantes retos, que nos obliga a entender que hay nuevas formas más de comunicar, pero aunque exista esas formas de comunicar, el compromiso y los valores en el proceso de comunicar siguen siendo los mismos. Comunicamos para hacer país, comunicamos para garantizar la libertad, la justicia, el respeto, la convivencia ciudadana, y sobre toda las cosas, comunicamos para construir la paz”, afirmó Muci.

RECONOCER EL PERIODISMO

Nuestra última entrevistada en el cierre del “trimestre” del periodista es Eilyn Torres, secretaria general del CNP, seccional Aragua, quien además de mostrarse complacida de entregar nuevamente la Orden Analuisa Llovera, sigue el compromiso por respetar el ejercicio de la profesión y que se acabe de una vez con la ilegalidad dentro del periodismo.

Eilyn Torres, secretaria general del CNP

“Para nosotros es un orgullo porque reconocemos a nuestros colegas periodistas y destacamos la trayectoria de ellos, resaltamos los años de carrera, muchos de ellos caras reconocidas en la comunicación, mucho de ellos referencia del periodismo regional, y para nosotros es motivo de orgullo”, aclaró.

Asimismo, comentó que con la imposición de la Orden se constancia que en el estado Aragua hay un semillero importante de periodistas y una región llena de profesionales de alto nivel.

“El Colegio Nacional de Periodistas siempre trabajamos para exaltar el trabajo periodístico de cada colega, en especial a aquellos quienes tienen notable trayectoria y cerramos el trimestre del periodista que empezamos en mayo”, concluyó Torres.

LINO HIDALGO | elsiglo

YN