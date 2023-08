Barrio José Casanova Godoy sigue anegado de aguas pluviales

Los habitantes de la calle Sucre del barrio José Casanova Godoy, al sur de la ciudad, continúan sufriendo a causa de las inundaciones generadas por las fuertes precipitaciones caídas esta semana en el municipio Girardot.

Cada vez que piden auxilio nadie contesta

Ante ese panorama, los moradores exigen a las autoridades una solución inmediata a esta grave problemática y no están exagerando. La verdad está ahí latente las 24 horas de día.

Maigualida Peña, quien reside en la casa #24, explicó que no es necesario que llueva en la comunidad para tener las aguas pluviales dentro de sus hogares. “Cada vez que cae una lluvia en El Castaño o el centro de la ciudad, todas las aguas corren para esta zona, por cuanto siempre estamos full de agua”, puntualizó.

Maigualida Peña

La afectada aseguró que desde el martes de la semana pasada la comunidad está colapsada y desde ese momento ningún ente gubernamental de la alcaldía o la gobernación, los ha visitado.

“Cada vez que pedimos auxilio nadie nos contesta, la señora (vecina) se comunicó con los bomberos y le informaron que solo había una sola bomba operativa y no la podían traer, porque somos una sola comunidad de 1203 habitantes que está colapsada”, aseveró.

Peña agregó que hay interrogantes con respecto a las aguas que entran a sus hogares, ya que estas pueden estar ligadas a las de las tuberías de cloacas generando todo tipo de enfermedades que afectan aún más la calidad de vida de la localidad.

PADECIENDO DESDE 2006 CON LAS AGUAS PLUVIALES

Por su parte, Carmen Josefina Gil Montoya, destacó que son muchos años que padecen de esta situación, mostrando que en el interior de su vivienda ya no es de ladrillos sino una “carpa de campaña”.

Carmen Josefina Gil Montoya

“Últimamente se ha ido agravando, mira como está esto, yo perdí mi casa, todo eso se inundó, perdí nevera y todo lo demás”, dijo.

También mostró que las constantes inundaciones que se registran a partir del año 2006, ha debilitado las paredes de su residencia, puntualizando que ahora parece un “comando”. “Estamos esperando para ver qué pasa con nosotros”, dijo.

Todos los objetos de valor sobre la mesa

Del mismo modo, expresó Elia María Pinto, quien desde el año 2020 que perdió a su hijo sufrió un ACV, y que las lluvias ya la afectan tanto anímicamente como psicológicamente.

Elia María Pinto

“Vivo en Casanova Godoy desde hace 40 años, y aquí los bomberos no vienen, no viene nadie a sacarle el agua a uno, esto me hace daño a mí”, explicó.

Relató que sus nietos tuvieron que ser trasladados a otros lugares para que se resguarden, ya que la pieza que está en el interior de la casa, donde habita uno de sus hijos, se anegó por las recientes precipitaciones.

“Los niños estaban montados en la cama día y noche y no puede ser. Y mire como está mi casa, todas las paredes agrietadas, los pisos se abrieron, esa agua entra desde la calle”, comentó.

“El Gobierno tiene que hacernos caso porque cuando ocurra un desastre es que van a venir, no puede ser. Pero cuando quieren votos si vienen a buscarlos. No hay votos porque a nosotros tienen que hacernos casos, porque nosotros somos venezolanos y queremos que la gobernadora venga a ver esto”, añadió Pinto.

FILTRACIÓN

Juan García, quien hace vida en uno de los inmuebles que está en el muro de contención de la calle El Canal, señaló que las aguas del río Madre Vieja se están filtrando por la pared, y teme que la pared de la vivienda a caer como en el año 2020.

“Mira como se filtra la pared, eso nunca se ha arreglado. Y el temor es que las aguas del río están socavando y pueda hacer que se vengan las paredes y la casa completamente, el terreno está cediendo”, concluyó.

Es importante destacar que los vecinos del barrio José Casanova Godoy desde el año 2006 está sufriendo de las inundaciones y el desbordamiento del río Madre Vieja quedesemboca en el Lago Los Tacarigua.

Desde el 2006 están con esta situación

En el 2012 sufrieron inundaciones de consideración, donde ya se habían encendido las alarmas sobre la posibilidad del desbordamiento del río a mayor escala, que podría dejar anegado a la comunidad.

Y esa situación se hizo realidad en el 2020, cuando dicho afluente colapsó por la calle El Canal, ocasionando que el barrio José Casanova Godoy y Rómulo Gallegos se inundara y los habitantes perdieran sus enceres.

Usan bombas para extraer las aguas de las casas

Te recomendamos: Emergencia sanitaria en José Casanova Godoy

Por esta razón, los vecinos de esta comunidad solicitan a las autoridades gubernamentales a que le brinden una solución lo más pronto posible, para así mejorar su calidad de vida.

LINO HIDALGO | elsiglo

YN