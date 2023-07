Los docentes decidieron no regresar a las aulas en septiembre

Tras la consulta regional magisterial llevada a cabo la mañana del jueves, los docentes, personal administrativo y obrero de las diversas instituciones educativas que hacen vida en el estado Aragua manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta gubernamental a sus salarios, por lo que se decidió no iniciar el año escolar 2023-2024 ni atender la matrícula el próximo mes de septiembre.

El magisterio aragüeño calificó de exitosa la jornada

Al respecto, Roberto Campero, miembro del Comando Intergremial Aragua, indicó que tras la totalización de los votos en las 28 mesas instaladas en 17 municipios de la entidad, la opción de no regresar a las aulas obtuvo un 64.8% de preferencia, mientras que la opción de cumplir con la jornada laboral en septiembre solo obtuvo un 21%.

PAZ LABORAL

“Aragua habló, el magisterio debe considerarse en este momento de una gran propuesta para que el oficialismo entienda que es necesaria para que haya paz laboral y los docentes concurran el día 18, que se firme el contrato colectivo. Queremos que se restituyan las primas y otras que disminuyeron, exigimos salarios justos como lo establece la Constitución”, recordó.

Asimismo, destacó que el comando intersindical tomará decisiones de acuerdo a la respuesta del Ejecutivo, sin embargo, resaltó que siguen contando con el apoyo y respaldo de los padres y representantes para ejecutar las acciones planteadas.

“El Gobierno puede presionar y crear el miedo, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero nosotros nos vamos a mantener firmes con estrategias en ese inicio del año escolar. En lugar de amedrentar lo mejor es reflexionar, en lugar de atacar y crear el miedo, lo mejor es sentarse a discutir, a firmar lo que por derecho nos corresponde”, apuntó.

PIONEROS A NIVEL NACIONAL

En ese mismo orden de ideas, Campero señaló que el magisterio aragüeño fue pionero en la ejecución de dicho instrumento de consulta popular, de manera que otras organizaciones a nivel nacional harán lo propio para duplicarla en cada uno de los estados del país.

“Queremos que el Gobierno entienda que no es solamente el gremio en Aragua, es en todo el país que no se iniciarán las clases el día 18 de septiembre. Estamos conscientes de todo esto, por ello, enviamos nuestros respeto a los padres y representantes ante su preocupación, pero lamentablemente el culpable de todo esto es el Gobierno no el maestro”, sentenció.

Finalmente, aseveró que la paz escolar y el inicio del próximo ciclo escolar depende del Gobierno nacional por lo que lo instó a dar una respuesta justa a todos los trabajadores públicos que se mantienen en la calle desde el pasado 09 de enero en la lucha por sus reivindicaciones salariales.

