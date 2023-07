Advierten que la soledad es tan letal como fumar

Dicen que es desde la soledad cuando realmente conectamos con nosotros mismos. Sin embargo, fácilmente puede volverse un ‘arma de dos filos’ si mentalmente no estamos en nuestro mejor momento. De acuerdo con el jefe de salud pública en Estados Unidos, la soledad puede ser tan letal como fumar.

Quizá creas que se trata de una exageración, pero la ‘epidemia de la soledad’ puede causar daños al cuerpo que son comparables con fumar una docena de cigarros al día, advierte Vivek Murthy, cirujano general y la máxima autoridad sanitaria en Estados Unidos.

De acuerdo con un informe del Dr. Murthy, publicado por Office of the U.S Surgeon General, más de la mitad de los adultos estadounidenses experimentan aislamiento por soledad, lo que implica consecuencias para la salud mental y física debido a que favorece el riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, enfermedades cardiacas, derrames cerebrales, demencia y muerte prematura en un 60 por ciento.

El especialista en temas de salud pública, señala que la crisis de la soledad se agravó de forma drástica tras la pandemia por Covid-19, la cual obligó a la sociedad a mantenerse en resguardo para evitar contagiarse de esta enfermedad viral.

Tal como señala el informe, durante la pandemia, la gente redujo sus grupos de amistades, así como el tiempo que pasaba con ellos, afectando más a los jóvenes entre 15 a 24 años, quienes redujeron al 70 por ciento el tiempo que pasaban con sus amistades.

¿Cuáles son los tipos de soledad?

La soledad es el debilitamiento de las redes de apoyo que proporciona la sociedad, pero también el desarrollo de formas de vida poco saludables; existen 7 principales tipos de soledad:

Soledad contextual

Soledad transitoria

Soledad impuesta

Soledad autoimpuesta

Soledad crónica

Soledad existencial

Soledad psicopatológica

Ante la gran preocupación, el director de salud pública pidió a la sociedad a realizar cambios para aumentar las conexiones humanas en el país, el especialista recomendó a la gente a unirse a grupos comunitarios y dejar de lado sus dispositivos celulares para crear una conexión más profunda.

Ahora que ya sabes qué problemas de salud puede causar la soledad, préstale más atención a tus redes de apoyo. ¡No las descuides!

