Acusan a Natti Natasha de engañar a Raphy Pina

La cantante Natti Natasha fue acusada de engañar al productor musical Raphy Pina, padre de su hija Vida Isabel.

La polémica surgió luego de que el programa de televisión puertorriqueño La Comay difundiera una fotografía de la cantante en la que posa desnuda. El archivo lo habría enviado la intérprete a un hombre acompañada de un audio en donde ella no lo identifica pero lo llama ‘papi’.

“Hola papi, como siempre pensando en ti. Espero que te guste mucho, mucho”, se escucha en el mensaje que el programa reprodujo.

Igualmente, La Comay publicó un mensaje en el que Natti Natasha le agradece por la noche y el receptor le responde con un: “GN Tasha” (buenas noches, Tasha).

Hasta ahora, la artista no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero eliminó todo su contenido en su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con 36.6 millones de seguidores.

Por su parte, Raphy Pina tampoco se ha manifestado.

RUMORES DE INFIDELIDAD

Sin embargo, no es la primera vez que la cantante enfrenta acusaciones de presunta infidelidad luego de que Pina fuera condenado a cumplir una pena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas.

En noviembre de 2022, los rumores sobre un engaño circularon, y en un live una seguidora la cuestionó al respecto, a lo que Natasha respondió: “Yo no soy como tú. Ladrón juzga por su condición”.

En mayo, la exponente del género urbano concedió una entrevista a la revista People en Español en la que abrió su corazón y expuso lo difícil de lidiar con la situación de su pareja.

“Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: ‘¿Dios mío, cómo voy a hacer esto?'”, dijo.

La artista resaltó que aunque la situación es compleja, el episodio los ha unido más que nunca. “Es ese reto de un día para otro no ver a esa persona que estaba contigo todo el tiempo. Ha sido un reto no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos”.

