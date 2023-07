Denuncian por actividad mafiosa a Mario Villarroel

En su programa “Con el mazo dando”, Diosdado Cabello reiteró sus denuncias contra Mario Villaroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana, a quien nuevamente acusó de ejercer una actividad mafiosa desde esta institución.

FOTO: CORTESÍA

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, Cabello acusó de irregularidades a Villaroel, y leyó una de las tantas denuncias que le llegaron luego de que la semana pasada planteara por primera vez este caso.

Me quedé corto

“La semana pasada yo hablé de la Cruz Roja Venezolana, asomé algo ahí, pero yo me he quedado corto en verdad, yo me he quedado corto, esa es una actividad mafiosa”, sentenció.

“He recibido cualquier cantidad de denuncias”, destacó Cabello, para inmediatamente leer un informe que reporta la desaparición de 9 millones de dólares, un penthouse en Altamira y casas en Higuerote, que al parecer pertenecían a una persona que confió en Villaroel, quien lo engañó “confiando en un magistrado del TSJ que lo ayudaba. Osea, trabajando con un ex magistrado del TSJ que lo ayudaba”.

Problema de estado

También acusó a Villaroel de acosar a los trabajadores, de usar los vehículos del ente para asuntos personales, y dedicarse a conspiran contra la revolución bolivariana.

También te puede interesar: AN emplaza a la oposición a solicitar la devolución de Citgo

El dirigente chavista también cuestionó la transparencia de la Cruz Roja, y dijo que no se sabe dónde terminan las ayudas que la organización recibe del exterior.

“Ya el tema de la Cruz Roja es un problema de Estado, porque por esta institución llega la ayuda; alguien ha visto esas ayudas”, se preguntó Diosdado Cabello.

“La Cruz Roja tiene que asumir su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra”, dijo Cabello.

La denuncia de Cabello se produce en medio de una crisis humanitaria en Venezuela, que ha llevado a millones de personas a abandonar el país en busca de mejores oportunidades.

elsiglo

BD