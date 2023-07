Calle Autopista de La Morita II está minada de huecos

Los huecos se apoderan de la calle Autopista de La Morita II, debido a las constantes roturas de las tuberías de aguas blancas que cada día deterioran aun más una vialidad que en algún momento transitaban mucho por conectar este sector con Santa Rita y parte del municipio Libertador.

Vecinos de La Morita II piden a las autoridades que no se olviden de su situación

Según la información proporcionada por los vecinos, desde hace cinco meses las tuberías empezaron a dañarse, ya que el personal de Hidrocentro realizó las conexiones necesarias para que los habitantes de la zona pudieran recibir el agua por tuberías desde el Acueducto Regional del Centro, ya que anteriormente dependían de un tanque que desde hace mucho tiempo, no cumplía con las necesidades de la comunidad.

ALIVIAR LA PRESIÓN

“Como esas tuberías tuvieron mucho tiempo casi sin uso, deteriorándose, cuando nos conectaron al acueducto, la presión hizo que se reventaran y los trabajadores de Hidrocentro creo que no abren bien eso, porque incluso, a veces tenemos que dejar las llaves abiertas para aliviar la presión”, explicó Soilimar Oropeza.

Los vecinos muestran vídeos de cómo en la plena vialidad salían los chorros de agua y aunque se han hecho las reparaciones cuando ocurre algo como esto, las calles siguen empeorando.

AVERÍAS EN TUBERÍAS

Melquíades Jiménez

Melquíades Jiménez, otro de los habitantes del sector relató que los conectaron al acueducto regional para mejorar el servicio, pero las tuberías eran viejas y no soportaron y que en estos momentos no se puede realizar ningún trabajo para mejorar la vialidad, porque todavía tienen que corregir las averías en la tubería. “Ellos dicen que están en una etapa de prueba y no tiene sentido arreglar la carretera para después volver a romper”, precisó.

Sin embargo, el afectado pidió a las autoridades que no alarguen la situación. “Entendemos el trabajo que vienen realizando, pero les pedimos que no dejen pasar mucho tiempo, porque esta era la mejor calle que tenía La Morita; además que cuando hay botes de agua, a veces pasan varios días para que vengan a arreglarlo y el vital líquido se pierde a borbotones”, concretó.

Los daños en la carretera suceden por las averías en las tuberías de aguas blancas

