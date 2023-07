Curiosidades de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse es una película llena de muchas sorpresas y eso es lo que ha hecho que tenga tanto éxito. Sin embargo, es posible que no conozcas todavía algunas de las curiosidades más interesantes de esta entrega.

Por esa razón, hemos recopilado los detalles ocultos en las escenas y las referencias más llamativas que han hecho los personajes de la película.

Todos los directores fueron sustituidos

Spider-Man: Across the Spider-Verse incluye más de 200 personajes en total

Se utilizaron diferentes estilos de animación para cada personaje

La Mancha aparece en la primera película Spider-Man: Into the Spider-Verse y nadie se dio cuenta

Un jugador de fútbol aparece en el cuarto de Miles Morales: Son Heung-min

Spider-Man 2099 no es un vampiro

El brazalete multiverso de Spider-Man 2099 muestra de dónde viene

Aparecen las arañas que mordieron a los personajes de la primera película

El mismo actor de Moon Knight interpreta a Spider-Man 2099

En esta nueva aventura de Miles Morales en Spider-Man: Across the Spider-Verse hay nuevos villanos y héroes arácnidos de diferentes dimensiones que le han dado un toque único al argumento.

Debido a la gran cantidad de cosas que pasan y todo lo que involucra la historia de la película, se podría pasar horas analizando cada fragmento de las escenas para determinar referencias.

En esta secuela todos los directores fueron sustituidos para darle un toque nuevo a la producción. En Spider-Man: Into the Spider-Verse se contó con el trabajo de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, mientras que en Spider-Man: Across the Spider-Verse, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K propusieron un nuevo estilo de dirección, pero manteniendo la esencia de la anterior película.

