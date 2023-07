Un desolado Bolívar en una de las plazas más emblemáticas de Latinoamérica, fue lo que vieron los maracayeros este 24 de julio, día en el que se conmemora el natalicio del Libertador y el lugar que en el pasado se veía arropado por la multitud para honrar su memoria con actos militares, quedó en el olvido.

Monumento al Libertador Simón Bolívar estuvo desolado este 24 de julio

Es importante mencionar que los actos conmemorativos, en esta oportunidad se trasladaron a la ciudad de La Victoria, sin embargo, los maracayeros esperaban ver un mínimo de tributo en tan emblemática plaza.

Domingo Antonio Terán llegó hasta este lugar y quedó sorprendido al no encontrar “ni siquiera una corona de flores”, ya que visitó la ciudad desde la población de San Mateo y le tocó retirarse a casa de unos familiares en Paraparal, decepcionado por la situación.

“Yo todos los años vengo, pero en esta oportunidad no hubo acto y no me enteré de eso porque no tengo teléfono. Ahora no celebran nada, se están olvidando de las tradiciones, más ahora que la gente se va del país porque están pasando hambre”, expresó Terán.

Domingo Antonio Terán

“LAS TRADICIONES SE VAN PERDIENDO”

Por su parte, José Méndez, quien tiene su residencia a escasos metros de la plaza Bolívar de Maracay aseguró que desde hace aproximadamente cinco años no se hace ningún acto para el 24 de julio, a pesar de que está rodeada por escuelas militares, la cuales celebran para esta fecha, el Día de la Fuerza Armada Nacional.

“Es una tradición que por años ha estado en la plaza Bolívar, algo que han hecho todos los presidentes, incluso Chávez, eso era fijo, las ofrendas, los actos militares, pero ahora, las tradiciones se van perdiendo”, comentó Yépez

José Méndez

El maracayero insistió en que, si bien los actos se estuvieron realizando en La Victoria, debieron haber hecho así sea una pequeña ofrenda en la mencionada plaza Bolívar, aunque “la gente anhela esos desfiles que se hacían cada año”.

FALTA DE ORGANIZACIÓN

Asimismo, Sharen Yépez, quien se encontraba reposando de la agitada jornada del día en uno de los bancos de la plaza, consideró que el problema radica en la falta de organización entre la Gobernación, las escuelas militares y la Alcaldía.

“Por ejemplo en Turmero hubo un mini acto en la mañana, yo vengo de allá y aquí nada costaba hacerlo, así como se organizan para las concentraciones, que aunque la marcha principal está en Caracas, en cada estado hacen algo, asimismo tenían que hacer con esta celebración”, acotó Yépez.

Sharen Yépez

La aragüeña añadió que en la actualidad Venezuela vive una impotente pérdida de los valores patrios, “sobre todo para nuestros niños que ni saben qué se celebra, ya ni desfile hacen, ni siquiera respetan el día, porque debido a la situación económica, la gente igual sale a trabajar”.

Brayan Sierra visitó esta mañana la emblemática plaza para tomarse unas fotografías junto a su familia, ya que también estaba celebrando su cumpleaños, así que quería inmortalizar el momento, junto a la estatua del padre de la patria.

El joven de 19 años afirmó que se había enterado que habrían actividades en el lugar, pero le impresionó encontrarse con el monumento del Libertador sin las enormes coronas de flores que usualmente le ofrendan para esta fecha.

Brayan Sierra

“Me parece deprimente, porque estamos recordando a una persona muy importante para todo el continente con un pensamiento impresionante, que libertó cinco naciones y por lo tanto es un día de fiesta en varios países y da mucha tristeza ver la plaza tan vacía”, concluyó Sierra.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

YN