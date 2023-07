Denuncian la proliferación de funerarias irregulares en Venezuela

La Asociación de la Industria Funeraria denucia la proliferación de funerarias irregurales del área que no cumplen normas sanitarias en Venezuela, además sugieren que se implementen correctivos para que no se expidan permisos a firmas no registradas

Las funerarias sin permisos en Venezuela proliferan sin control

En entrevista con Román Lozinski para Circuito Éxitos, Eduardo José Vallés, presidente de La Asociación Profesional de la Industria Funeraria de Venezuela (Asoproinfu), advirtió que este hecho no es nuevo dentro de la industria, pero que se ha venido proliferando.

Explicó que las empresas trabajan el tema sanitario de preparación de los cuerpos en un tiempo determinado y siguiendo unos procedimientos.

Vallés indicó que la disposición de los desechos patológicos que se producen al momento de la preparación requiere ciertos procedimientos tras la extracción de fluidos para evitar el contagio de enfermedades y no todos lo cumplen porque no cuentan con las instalaciones de morgue.

«Los riesgos son para toda la colectividad porque si no se ha hecho un proceso antes de que esos fluidos vayan a aguas residuales, hay un riesgo para toda la población» añadió.

Destacó que para el familiar es muy difícil saber si su funeraria cuenta con estas condiciones, siendo tarea de las autoridades.

El presidente de Asoproinfu aseguró que se han dado algunos pasos con ordenanzas desde la Alcaldía de Caracas .

«Si existiera un registro de funerarias formales y no se expide, esa funeraria no puede manipular el cuerpo» señaló.

